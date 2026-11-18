அரசியல் தலைவர்களை கடவுளாக பார்ப்பது ஜனநாயகத்துக்கு நல்லதல்ல: காங்., கார்த்தி
அரசியல் தலைவர்களை கடவுளாக பார்ப்பது ஜனநாயகத்துக்கு நல்லதல்ல: காங்., கார்த்தி
ADDED : நவ 18, 2026 08:57 PM
காரைக்குடி: ‘‘நுாலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் மோசடி செய்தது, யாராக இருந்தாலும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’’ என, காங்கிரஸ் எம்.பி., கார்த்தி வலியுறுத்தினார்.
சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடியில் இன்று (நவ.,18) அவர் கூறியதாவது:
நுாலக மோசடி என்பது அறிவுசார் மோசடி. இது பல ஆண்டுகள் நடந்திருக்கக் கூடும். இந்த விவகாரத்தில், தீவிர விசாரணை நடத்தி, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். எந்த காலகட்டத்தில் புத்தகங்கள் வாங்கப் பட்டிருந்தாலும், முறைகேடுகளை த.வெ.க., அரசு, முழுமையாக வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும்.
முதல்வரையும், ஒரு சில அமைச்சர்களையும் தவிர, த.வெ.க.,வில் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் யாரையும் எனக்கு தெரியாது.
யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும், அவர்களை துாக்கிக் கொண்டாடுவது தமிழக கலாசாரம் ஆகிவிட்டது. இங்கு, அரசியல் தலைவர்களை கடவுளாக பார்க்கின்றனர். த.வெ.க.,வில் மட்டுமல்ல, இது அனைத்து கட்சியிலும் உள்ளது. ஆனால், இது ஜனநாயகத்திற்கு நல்லதல்ல.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சிக்கும், தற்போதைய த.வெ.க., ஆட்சிக்கும் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.