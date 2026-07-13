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ஜனவரி முதல் மே வரை மட்டுமே  ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி: ஐகோர்ட்

ஜனவரி முதல் மே வரை மட்டுமே  ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி: ஐகோர்ட்

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 07:59 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:55 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 07:59 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:55 PM

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மதுரை: 'ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி முதல் மே வரை மட்டுமே, ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்பட வேண்டும்' என, உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.

சிவகங்கை மாவட்டம், மின்னல்குடிப்பட்டி விக்னேஷ் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:



மின்னல்குடிப்பட்டியில் மே மாதம் கோவில் திருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக, ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்படுகிறது. கடந்த, 2026 மே, 29ல் ஜல்லிக்கட்டு நடந்தது. அதே ஆண்டில், மற்றொரு ஜல்லிக்கட்டு நடத்தும் வழக்கம் இல்லை. எங்கள் ஊரை சேராத ஒருவர், ஜூலை 17ல் மற்றொரு ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார். இது சட்டவிரோதம். உரிய அதிகாரிகளிடம் அனுமதி பெறவில்லை. சட்டம் -ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

ஜூலை 17ல் நடக்கவுள்ள ஜல்லிக்கட்டு நிகழ்வை தடுத்து நிறுத்தக்கோரி கலெக்டர், எஸ்பிக்கு மனு அனுப்பினேன். பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டார்.

நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் பிறப்பித்த உத்தரவில், 'ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி முதல் மே வரை மட்டுமே ஜல்லிக்கட்டு, மஞ்சுவிரட்டு நடத்த அனுமதிக்கப்படும் என அரசு தரப்பு கூறுகிறது. இதை உச்சநீதிமன்றமும் உறுதி செய்துள்ளது. இதற்கு முரணாக யாரும் நடத்தினால், சம்பந்தப்பட்ட கலெக்டர், எஸ்.பி., பொறுப்பேற்க வேண்டும். வழக்கு பைசல் செய்யப்படுகிறது' என, உத்தரவிட்டனர்.

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