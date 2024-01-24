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ஜல்லிக்கட்டு ஏறுதழுவுதல் அரங்கு: முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று திறப்பு

ஜல்லிக்கட்டு ஏறுதழுவுதல் அரங்கு: முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று திறப்பு

ADDED : ஜன 24, 2024 05:47 AM

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ADDED : ஜன 24, 2024 05:47 AM

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மதுரை : மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லுார் அருகே கீழக்கரையில் ரூ.64 கோடியில் கட்டப்பட்ட 'கலைஞர் நுாற்றாண்டு ஏறுதழுவுதல் அரங்கை' முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று(ஜன.,24) காலை 10:00 மணிக்கு திறந்து வைக்கிறார். இதன்பின் அந்த அரங்கில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை துவக்கி வைத்து பார்வையிடுகிறார்.

உலகப்புகழ் பெற்ற அலங்காநல்லுார் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை நடத்த அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய நிரந்தர அரங்கம் ஏற்படுத்தப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார்.

இதன்படி இந்த அரங்கு கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பிரமாண்ட நுழைவு வாயில், வாடிவாசல், மாடுபிடி வீரர்கள் பரிசோதனை மையம், காளைகள் பதிவு செய்யும் மையம், அருங்காட்சியகம், மருத்துவமனை, காளைகள் சிற்பக்கூடம் என ஏராளமான வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த அரங்கத்தை திறந்து ஜல்லிக்கட்டு போட்டியையும் ஸ்டாலின் துவக்கி வைக்கிறார். போட்டியில் பங்கேற்க 500 காளைகள், 300 வீரர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர். இதற்காக காலை 9:30 மணிக்கு மதுரை விமான நிலையம் வரும் ஸ்டாலின், அங்கிருந்து ஜல்லிக்கட்டு அரங்கிற்கு செல்கிறார்.

போட்டியை துவக்கி வைத்து பார்வையிடும் அவர் காலை 11:00 மணிக்கு அங்கிருந்து புறப்பட்டு 11:45 மணிக்கு சிறப்பு விமானம் மூலம் சென்னை செல்கிறார். இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டை அமைச்சர் மூர்த்தி செய்துள்ளார்.

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