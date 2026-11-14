செல்வ வரி வழக்கிலிருந்து ஜெயலலிதாவை விடுவித்தது சரி தான்: சென்னை ஐகோர்ட்
செல்வ வரி வழக்கிலிருந்து ஜெயலலிதாவை விடுவித்தது சரி தான்: சென்னை ஐகோர்ட்
UPDATED : நவ 14, 2026 07:49 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:44 PM
சென்னை: ‘செல்வ வரி வழக்குகளில் இருந்து, மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவை, வருமான வரி மேல் முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் விடுவித்தது சரி தான்’ என, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
‘கடந்த 1990ம் ஆண்டு முதல், 2012 வரை, செல்வ வரி பாக்கியாக 10.12 கோடி ரூபாய்; வருமான வரி பாக்கியாக 6.63 கோடி ரூபாயை ஜெயலலிதா செலுத்த வேண்டும்’ என, வருமான வரித்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. செல்வ வரி மற்றும் வருமான வரி கணக்கு தொடர்பாக, ஜெயலலிதாவுக்கு வருமான வரித்துறை, ‘நோட்டீஸ்’ அனுப்பியது. அதை எதிர்த்து, வருமான வரி மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தில், ஜெயலலிதா வழக்கு தொடர்ந்தார். அதில், அவருக்கு சாதகமான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.
இதை எதிர்த்து, வருமான வரித்துறை சார்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், 2008 மற்றும் 2009ம் ஆண்டுகளில், மூன்று வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இதனிடையே, கடந்த 2016 டிசம்பரில் ஜெயலலிதா மறைந்தார்.
பல ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த வழக்குகளில், ஜெயலலிதாவின் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளாக அறிவிக்கப்பட்ட தீபா மற்றும் தீபக்கை சேர்க்க, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இந்த வழக்குகள் நீதிபதி அனிதா சுமந்த் தலைமையிலான அமர்வில், விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தீபக் தரப்பில் வழக்கறிஞர் சுதர்சனம் ஆஜராகி, ‘‘ஆவணங்களை முறையாக ஆய்வு செய்த பின்னரே, தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டு உள்ளதால், வருமான வரித்துறை வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்,’’ என்றார்.
இதை ஏற்ற நீதிபதிகள், ஜெயலலிதா வீட்டில் சசிகலா உள்ளிட்டோர் வசித்த நிலையில், இந்த செல்வங்கள் யாருக்கு சொந்தமானவை என்பதை, வருமான வரித்துறை கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலையில், ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்தது தவறு. வருமான வரி மேல் முறையீட்டு தீர்ப்பாயம், அவரை விடுவித்து பிறப்பித்த உத்தரவு சரிதான் என்பதால், வருமான வரித்துறை தாக்கல் செய்திருந்த, மூன்று மேல் முறையீட்டு வழக்குகளை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.