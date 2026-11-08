நுாலகத் துறை இயக்குநர் ஜெயந்தி பதவி பறிப்பு! புதிய இயக்குநராக சஜீவனா நியமனம்
நுாலகத் துறை இயக்குநர் ஜெயந்தி பதவி பறிப்பு! புதிய இயக்குநராக சஜீவனா நியமனம்
UPDATED : நவ 08, 2026 11:17 PM
ADDED : நவ 08, 2026 07:21 PM
UPDATED : நவ 08, 2026 11:17 PM ADDED : நவ 08, 2026 07:21 PM
- நமது நிருபர் -
கோவை ஈ.வெ.ரா., அறிவுலகம் நுாலகத்தில், போலி நுால்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட விவகாரம் எதிரொலியாக, பொது நுாலகத்துறை இயக்குநர் பொறுப்பில் இருந்து, ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி ஜெயந்தி நீக்கப்பட்டுள்ளார். புதிய இயக்குநராக, சஜீவனா நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார்.
கோவையில், 300 கோடி ரூபாயில், ஈ.வெ.ரா., பெயரில் அமைக்கப்பட்ட அறிவுலகம் நுாலகத்தில், போலி எழுத்தாளர்கள் பெயரில் தயார் செய்யப்பட்ட போலியான நுால்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, ஏராளமான பிழைகளுடன் போலி நுால்களை தயார் செய்து, மிக அதிகப்படியான விலைக்கு நுாலகத்துக்கு வினியோகம் செய்திருப்பதை, எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் அம்பலப்படுத்தினார்.
அகல் விளக்கு, பீனிக்ஸ் என்ற இரு பதிப்பகங்களில் இருந்து இப்படி போலி நுால்கள் கொள்முதல் செய்யபப்பட்டுள்ளன. முந்தைய தி.மு.க., ஆட்சி காலத்தில் நடந்திருக்கும் இந்த ஊழல், இப்போது அரசியல் ரீதியாக விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக பேட்டி அளித்த பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், 'தி.மு.க., ஆட்சியில், பிப்., 14ம் தேதி மோசடி பதிப்பகங்களுக்கு கொள்முதல் ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. தவறு செய்தவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தமிழகம் முழுதும் இருக்கும் நுாலகங்களில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டு, போலி நுால்கள் அனைத்தும் அகற்றப்படும்' என்று தெரிவித்தார்.
கோவை நுாலகம் மட்டுமின்றி, சென்னை, மதுரை உள்ளிட்ட வெவ்வேறு மாவட்டங்களில் இருக்கும் நுாலகங்களுக்கும் மோசடியான பதிப்பகங்களில் இருந்து போலி நுால்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இத்தகைய சூழலில், பொது நுாலகத்துறை இயக்குநராக கூடுதல் பொறுப்பு வகித்த ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி ஜெயந்தியை, அந்த பொறுப்பில் இருந்து தமிழக அரசு நீக்கியுள்ளது.
ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய தலைவர் பதவியில் முதலில் நியமிக்கப்பட்ட ஜெயந்தி, பொது நுாலகத்துறை இயக்குநர் பதவியில் கூடுதல் பொறுப்பு வகித்தார். இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த பதவியில் அவர் நீடித்த நிலையில், போலி நுால் கொள்முதல் விவகாரம் வெடித்துக் கிளம்பியுள்ளது.
இதையடுத்து, அவரை பதவியில் இருந்து விடுவித்த தமிழக அரசு, பொது நுாலகத்துறை புதிய இயக்குநராக ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி சஜீவனாவை நியமித்துள்ளது. ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய தலைவராக ஜெயந்தி தொடர்ந்து நீடிப்பார் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.