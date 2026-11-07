ஒழுங்கு நடவடிக்கை பாய்ந்த ஆசிரியருக்கு ‘நல்லாசிரியர்’ விருது: விசாரிக்க ஜே.டி., உத்தரவு
ஒழுங்கு நடவடிக்கை பாய்ந்த ஆசிரியருக்கு ‘நல்லாசிரியர்’ விருது: விசாரிக்க ஜே.டி., உத்தரவு
UPDATED : நவ 07, 2026 07:51 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:47 PM
கரூர்: ஒழுங்கு நடவடிக்கை பாய்ந்த ஆசிரியர், ‘நல்லாசிரியர்’ விருது பெற்றது தொடர்பாக வந்த புகார் மனு அடிப்படையில் விசாரித்து அறிக்கை வழங்க, பள்ளிக்கல்வித்துறை இணை இயக்குனர் அய்யண்ணன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கடந்த, 2025 செப்., 5ல், கரூர் மாவட்டம், ஆண்டிப்பட்டி கோட்டை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் பணிபுரியும் முதுகலை ஆங்கில ஆசிரியர் ரவிசங்கருக்கு, ‘நல்லாசிரியர்’ விருது வழங்கப்பட்டது.
ஆனால், அரசு விதிகளை மீறி விருது பெற்றுள்ளதாக, கடந்த அக்., 15ல், அனைத்து முதுகலை ஆசிரியர்கள் சங்க, மாநில பொதுச்செயலாளர் மகேந்திரன், பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குனர் லதாவுக்கு புகார் மனு அனுப்பியுள்ளார்.
அந்த புகார் மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் பெறப்பட்ட தகவல்கள்படி, கடந்த, 2024ல், பிளஸ் -2 பொதுத்தேர்வு விடைத்தாள் திருத்தும் பணியின்போது மதிப்பெண் வழங்கியதில் ஆசிரியர் ரவிசங்கர் குளறுபடி செய்துள்ளார். இதற்காக, அவர் மீது, 17(ஏ)-ன் கீழ் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ‘நல்லாசிரியர்’ விருதுக்கான அரசாணை விதிகள்படி, விருதுக்கு விண்ணப்பிப்பவர், ‘துறை ரீதியான எந்தவொரு ஒழுங்கு நடவடிக்கைக்கும் உள்ளாகியிருக்க கூடாது. தொடர்ந்து வகுப்பறையில் கற்பித்தல் பணியில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் மாணவர் சேர்க்கை அதிகரிப்புக்கு பாடுபட்டிருக்க வேண்டும்’ என, விருது வழங்கும் விதியில் உள்ளது.
கடந்த, 2024 ஜூன் முதல், 2025 ஆக., வரையிலான, 15 மாதங்களில் எவ்வித முறையான அரசு ஆணைகளுமின்றி, 50 நாட்களுக்கும் மேலாக மாற்றுப்பணியில் சென்றுள்ளார். அதுமட்டுமின்றி, 2023 – 24 மற்றும் 2024 – 25 ஆகிய கல்வியாண்டுகளில், இவரது சராசரி பள்ளி வருகைப்பதிவு வெறும், 46 சதவீதம் மட்டுமே உள்ளது. இவரது, பள்ளியில், பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 உள்பட அனைத்து வகுப்புகளிலும், 40 பேர் படித்து வருகின்றனர். இவர் நேரடி நியமனம் பெற்ற முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சங்க மாநில பொதுச்செயலாளர் என்பதை பயன்படுத்தி விருதை பெற்றுள்ளார். விதிகளை மீறி விருது பெற்ற ஆசிரியர் ரவிசங்கர், அவருக்கு துணைபோன மாவட்ட கல்வித்துறை அதிகாரிகள் மீது விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
பின், பள்ளிக்கல்வித்துறை இணை இயக்குனர் (இடைநிலைக்கல்வி) அய்யண்ணன், கரூர் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் ராஜூவிற்கு அனுப்பிய கடிதத்தில், ‘அனைத்து முதுகலை ஆசிரியர்கள் சங்கம் அளித்த புகார் மனு அடிப்படையில், அடுத்த நினைவூட்டல் கடிதத்திற்கு இடமளிக்காமல் விசாரணை மேற்கொண்டு அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்’ என, உத்தரவிட்டுள்ளார். இச்சம்பவம், கரூர் மாவட்ட கல்வி வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.