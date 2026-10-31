நகை பறிப்பில் ஈடுபட்டவர் குண்டாசில் கைது

UPDATED : அக் 31, 2026 08:17 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:15 PM
திருவண்ணாமலை: செய்யாறு அருகே, நகை பறிப்பின்போது தாக்கப்பட்ட பெண் பலியான நிலையில், நகை பறிப்பில் ஈடுபட்ட வாலிபர் குண்டாசில் கைது செய்யப்பட்டார்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு பகுதியை சேர்ந்தவர் சரசு, 58. இவர், செப்., 29ம் தேதி அப்பகுதியில் சாலையில் நடந்து சென்றபோது, பைக்கில் வந்த வாலிபர், சரசுவின் தலையில் கல்லால் தாக்கி அவர் அணிந்திருந்த, 3 சவரன் நகையை பறித்து சென்றார்.
இதில் பலத்த காயமடைந்த சரசு, வேலுார் அரசு மருத்துவமனயில் சிகிச்சை பெற்று அக்., 6ம் தேதி பலியானார். இதுதொடர்பாக போலீசார் விசாரித்து, நகை பறிப்பில் ஈடுபட்ட கார்த்திக் என்பவரை, 26, கைது செய்து, வேலுார் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
போலீஸ் எஸ்.பி., உதயகுமார் பரிந்துரையில், கலெக்டர் வந்தனா கார்க், அவரை குண்டாசில் கைது செய்து அடைக்க நேற்று உத்தரவிட்டார்.