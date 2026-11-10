ஆபரணத் தங்கம் வாங்குபவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி; இதோ விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் வாங்குபவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி; இதோ விலை நிலவரம்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:32 PM
ADDED : நவ 10, 2026 10:43 AM
UPDATED : நவ 10, 2026 12:32 PM ADDED : நவ 10, 2026 10:43 AM
சென்னை; ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று குறைந்துள்ளது. தங்கம் வாங்குவோருக்கு விலை குறைவு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
தங்கத்தின் விலை நிலைத்தன்மை இல்லாமல் ஏற்றம், இறக்கங்களுடன் காணப்பட்டு வருகிறது. கடந்த வாரம் விலையேற்றம் இருந்தாலும், பின்னர் வார இறுதியில் விலை ஓரளவு குறைந்தது.
தீபாவளி பண்டிகை முடிந்த பின்னர், வாரத்தின் முதல் நாளான நேற்று தங்கம் விலை உயர்ந்தது. பண்டிகை காலத்தில் விலை சரியும் என்ற எதிர்பார்த்த மக்கள் இதனால் ஏமாற்றம் அடைந்தனர். தற்போது அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தரும் விதத்தில் ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று (நவ.10) குறைந்துள்ளது.
அதன்படி, இன்று தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.260 குறைந்து விற்பனையாகிறது. 22 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் கிராம் ரூ.45 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,680 ஆக இருக்கிறது. ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 13,210 ஆக இருக்கிறது.
வெள்ளியின் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. 1 கிராம் ரூ. 205க்கும், 1 கிலா கட்டி வெள்ளி ரூ. 2,05,000க்கும் விற்பனையாகிறது.