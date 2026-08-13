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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.160 உயர்வு 

﻿ ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.160 உயர்வு 

﻿ ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.160 உயர்வு 

ADDED : ஆக 13, 2026 11:14 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 11:14 PM

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சென்னை: தங்கம் விலை சவரனுக்கு, 160 ரூபாய் உயர்ந்தது.

தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 14,200 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,13,600 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 260 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 20 ரூபாய் உயர்ந்து, 14,220 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 160 ரூபாய் அதிகரித்து, 1,13,760 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.

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