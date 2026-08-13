தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/ஆபரண தங்கம் விலை இன்றும் அதிகரிப்பு; சவரனுக்கு 160 ரூபாய் உயர்வு

ஆபரண தங்கம் விலை இன்றும் அதிகரிப்பு; சவரனுக்கு 160 ரூபாய் உயர்வு

ஆபரண தங்கம் விலை இன்றும் அதிகரிப்பு; சவரனுக்கு 160 ரூபாய் உயர்வு

UPDATED : ஆக 13, 2026 11:50 AM

ADDED : ஆக 13, 2026 10:29 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஆக 13, 2026 11:50 AM ADDED : ஆக 13, 2026 10:29 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: சென்னையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 13) 22 காரட் ஆபரண தங்கம் விலை கிராமுக்கு 20 ரூபாய் அதிகரித்து 14,220 ரூபாய்க்கும், சவரனுக்கு 160 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 760க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

சர்வதேச நிலவரங்களால் கடந்த சில தினங்களாக தமிழகத்தில் தங்கம் விலை ஏற்றம், இறக்கம் கண்டு வருகிறது.தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம் (ஆகஸ்ட் 11) ஆபரண தங்கம் கிராம் 14,150 ரூபாய்க்கும், சவரன் 1,13,200 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 260 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.

நேற்றைய நிலவரம்

நேற்று (ஆகஸ்ட் 12), தங்கம் விலை கிராமுக்கு 50 ரூபாய் உயர்ந்து, 14,200 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு 400 ரூபாய் அதிகரித்து, 1,13,600 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.

இன்றைய நிலவரம்

இந்நிலையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 13) 22 காரட் ஆபரண தங்கம் விலை கிராமுக்கு 20 ரூபாய் அதிகரித்து 14,220 ரூபாய்க்கும், சவரனுக்கு 160 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 760க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் 260 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிலோ 2 லட்சத்து 60 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சிறப்பு வீடியோ!

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரங்களை வீடியோ பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா?

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us