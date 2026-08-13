ஆபரண தங்கம் விலை இன்றும் அதிகரிப்பு; சவரனுக்கு 160 ரூபாய் உயர்வு
ஆபரண தங்கம் விலை இன்றும் அதிகரிப்பு; சவரனுக்கு 160 ரூபாய் உயர்வு
UPDATED : ஆக 13, 2026 11:50 AM
ADDED : ஆக 13, 2026 10:29 AM
UPDATED : ஆக 13, 2026 11:50 AM ADDED : ஆக 13, 2026 10:29 AM
சென்னை: சென்னையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 13) 22 காரட் ஆபரண தங்கம் விலை கிராமுக்கு 20 ரூபாய் அதிகரித்து 14,220 ரூபாய்க்கும், சவரனுக்கு 160 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 760க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
சர்வதேச நிலவரங்களால் கடந்த சில தினங்களாக தமிழகத்தில் தங்கம் விலை ஏற்றம், இறக்கம் கண்டு வருகிறது.தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம் (ஆகஸ்ட் 11) ஆபரண தங்கம் கிராம் 14,150 ரூபாய்க்கும், சவரன் 1,13,200 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 260 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று (ஆகஸ்ட் 12), தங்கம் விலை கிராமுக்கு 50 ரூபாய் உயர்ந்து, 14,200 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு 400 ரூபாய் அதிகரித்து, 1,13,600 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
நேற்றைய நிலவரம்
இந்நிலையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 13) 22 காரட் ஆபரண தங்கம் விலை கிராமுக்கு 20 ரூபாய் அதிகரித்து 14,220 ரூபாய்க்கும், சவரனுக்கு 160 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 760க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இன்றைய நிலவரம்
வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் 260 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிலோ 2 லட்சத்து 60 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
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