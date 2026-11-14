ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.640 குறைவு

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சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று (நவ.,14) தங்கம் விலை, சவரனுக்கு, 640 ரூபாய் குறைந்தது.
சர்வதேச நிலவரங்களால், நம் நாட்டில் தங்கம் விலை குறைந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் நேற்று (நவ.,13), 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 12,695 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,01,560 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 195 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 80 ரூபாய் குறைந்து, 12,615 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 640 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1,00,920 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. கடந்த ஐந்து நாட்களில் மட்டும், தங்கம் விலை, சவரனுக்கு, 5,120 ரூபாய் சரிவடைந்துள்ளது.
ADDED : நவ 14, 2026 07:49 PM
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சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று (நவ.,14) தங்கம் விலை, சவரனுக்கு, 640 ரூபாய் குறைந்தது.
சர்வதேச நிலவரங்களால், நம் நாட்டில் தங்கம் விலை குறைந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் நேற்று (நவ.,13), 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 12,695 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,01,560 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 195 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 80 ரூபாய் குறைந்து, 12,615 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 640 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1,00,920 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. கடந்த ஐந்து நாட்களில் மட்டும், தங்கம் விலை, சவரனுக்கு, 5,120 ரூபாய் சரிவடைந்துள்ளது.