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நகை கடன் உச்சவரம்பு ரூ.40 லட்சமாக உயர்வு

நகை கடன் உச்சவரம்பு ரூ.40 லட்சமாக உயர்வு

UPDATED : அக் 27, 2026 01:32 AM

ADDED : அக் 27, 2026 01:32 AM

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UPDATED : அக் 27, 2026 01:32 AM ADDED : அக் 27, 2026 01:32 AM

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சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கிகளில், தங்க நகை அடமானத்தின் பேரில், தனி நபர்களுக்கு கடன் வழங்கப்படுகிறது. இதன் உச்ச வரம்பு தற்போது 30 லட்சம் ரூபாயாக உள்ளது.

தங்கம் விலை உயர்வு காரணமாக, இதன் உச்ச வரம்பு தொகையை உயர்த்தி வழங்க, தமிழக அரசின் கூட்டுறவு துறை முடிவெடுத்துள்ளது.

அதன்படி, தனி நபருக்கான தங்க நகை கடன், 40 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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