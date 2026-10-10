ரயிலில் மூதாட்டியிடம் நகை திருடியவர் கைது

UPDATED : அக் 10, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 10, 2026 05:54 PM
திருச்சி: ரயில் பயணித்த மூதாட்டியிடம் நகை திருடிய ராம்குமார், 38, என்பவரை, ரயில்வே போலீசார் கைது செய்தனர்.
கரூர் மாவட்டம், வாங்கப்பாளையத்தை சேர்ந்த பாப்பாத்தி, 65, என்பவர் அக்., 6ம் தேதி தன் பேரனுடன் ஜனசதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் சென்றார். அப்போது அவரது கைப்பையில் வைத்திருந்த, 4 சவரன் தங்க நகை திருட்டு போனது.
இதுகுறித்து, திருச்சி ரயில்வே போலீசில் அவர் கொடுத்த புகார்படி, போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். திருச்சி தலைமை தபால் நிலையம் பகுதியில் சந்தேகப்படும்படி சுற்றித்திரிந்த பாலக்கரையை சேர்ந்த ராம்குமார் என்பவரை பிடித்து, போலீசார் விசாரித்தபோது அவர், ரயிலில் பயணம் செய்த பெண்ணிடம் நகை திருடியது தெரிய வந்தது.
நேற்று, ராம்குமாரை கைது செய்த ரயில்வே போலீசார், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.