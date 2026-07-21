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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ பழனி கோவில் அதிகாரி வீட்டில் நகை கொள்ளை

﻿ பழனி கோவில் அதிகாரி வீட்டில் நகை கொள்ளை

﻿ பழனி கோவில் அதிகாரி வீட்டில் நகை கொள்ளை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:47 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:47 AM

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திருப்பூர்: தாராபுரம் மெட்ரோசிட்டியில் வசிப்பவர் சரவணகுமார், 50. பழனி, பாலதண்டாயுதபாணி கோவில் செயல் அலுவலர்

. நேற்று காலை இவரது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, 19 சவரன் நகை கொள்ளை அடிக்கப் பட்டது தெரிந்தது. தாராபுரம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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