தீபாவளியில் அவதரித்த ஞான திருவருட்சுடர்: தியானத்தில் அருள்பொழியும் ஸ்ரீஅபினவ வித்யாதீர்த்த சுவாமிகள்
தீபாவளியில் அவதரித்த ஞான திருவருட்சுடர்: தியானத்தில் அருள்பொழியும் ஸ்ரீஅபினவ வித்யாதீர்த்த சுவாமிகள்
UPDATED : நவ 07, 2026 06:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:17 PM
– நமது நிருபர் –
தீபாவளி நாளில் அவதரித்த, ஸ்ரீஅபினவ வித்யாதீர்த்த சுவாமிகளை தியானித்து அருள்பெறலாம் என, ஸ்ரீசிருங்கேரி சுவாமிகள் பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்கியுள்ளார்.
சிருங்கேரி ஸ்ரீசாரதா பீடத்தின் 35வது பீடாதிபதி (1954 – 89) ஜகத்குரு ஸ்ரீ அபினவ வித்யாதீர்த்த சுவாமிகள், 1917ம் ஆண்டு தீபாவளித் திருநாளில் அவதரித்தார். கடந்த 1931 மே 22ம் தேதி, ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகர பாரதீ சுவாமிகளால் துறவறம் வழங்கப்பட்டது. துறவறம் வழங்கிய நன்னாளிலிருந்து, பரமேஸ்வரன், யோக ஆசனங்கள் மற்றும் கிரியைகள் அருளப்பட்டது.
சிருங்கேரி நரசிம்ம வனத்தில், உள்ள காலபைரவர் சன்னதியில், ஜகத்குரு தியானம் செய்வது வழக்கம். சுவாமிகளின் அபூர்வமான அனுபவங்கள், ஆங்கிலத்தில் “Yoga, Enlightenment and Perfection” என்றும், தமிழில், ‘யோகமும், ஞானமும், ஜீவன் முக்தியும்’ என்றும் புத்தகமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. புத்தக பிரதிகளை SVFONLINE.NET/PUBLICATIONS-2 எனும் இணையதளத்தில் இருந்து பெறலாம்.
குன்றில் இறைவன் மஹா தரிசனம்
குருநாதரின் மந்திர உபதேசத்துடன், குன்றில் அமர்ந்து தியானம் செய்தார். கண் திறந்து பார்த்த போது பகவான் பரமேஸ்வரன் அவர் முன் தோன்றினார். பகவான், ஸ்ரீ அபினவ வித்யா தீர்த்தரை மறு நாளிலிருந்து, நிர்குண தியான பயிற்சியை மேற்கொள்ளுமாறு கட்டளையிட்டதாக, புராணங்கள் கூறுகின்றன.
தொடர்ந்து, பரமேஸ்வரன் தரிசனம் கொடுத்த இடத்தில், நிர்குண தியானம் செய்து வந்தவர், 1935ம் ஆண்டு, டிச., 12ம் தேதி முக்தியடைந்தார். சிருங்கேரியில், அத்தகைய உன்னதமான இடத்தில் தான், பிரம்மயோக நிலையம் எனும் தியான மண்டபம் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர், ஸ்ரீ சந்திரசேகர பாரதீ சுவாமிகள், ஸ்ரீ அபினவ வித்யாதீர்த்த சுவாமிகள் சிலைகள், ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி மற்றும் கிருஷ்ணர் சன்னதிகள், ஸ்ரீ அபினவ வித்யா தீர்த்தருடைய வாழ்க்கை வரலாற்று புகைப்பட கண்காட்சி உள்ளிட்ட வசதிகளுடன், யோகநிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரம்ம யோக நிலையம் அமைந்துள்ள இடத்துக்கு, ஸ்ரீ விதுஷேகர பாரதீ சுவாமிகள், ‘வித்யா தீர்த்த கிரீ’ என்று பெயர் சூட்டியுள்ளார். சிருங்கேரியில் பல மகான்கள் தோன்றினாலும், மூவர் முக்தியடைந்த இடங்களை நாம் தரிசிக்க முடியும்.
விபாண்டக மகரிஷி இறைவனோடு இரண்டற கலந்த ஸ்ரீ மலஹானிகரேஸ்வரர் ஆலயம், ஸ்ரீ சாரதா பீடத்தின் 10வது ஜகத்குரு ஸ்ரீ வித்யா தீர்த்தர் முக்தியடைந்த ஸ்ரீ வித்யா சங்கரர் ஆலயம், அந்த வரிசையில் அண்மையில் ஏற்படுத்தப்பட்டது தான் பிரம்ம யோக நிலையம். தீபாவளி திருநாளில் அவதரித்த ஜகத்குரு ஸ்ரீ அபினவ வித்யா தீர்த்த சுவாமிகளை தியானித்து அருள் பெறுவோமாக!