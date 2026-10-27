ஜோஸ் ஆலுக்காஸ் ரூ.10 கோடி மதிப்பிலான பரிசுகள் அறிவிப்பு
ஜோஸ் ஆலுக்காஸ் ரூ.10 கோடி மதிப்பிலான பரிசுகள் அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 11:44 PM
சென்னை: ஜோஸ் ஆலுக்காஸ் நிறுவனம், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, ‘தீபாவளி சர்ப்ரைசஸ்’ என்ற சிறப்பு சலுகையை அறிவித்துள்ளது. இதன் வாயிலாக, 10 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நகை சலுகைகள், பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
வரும் 15ம் தேதி வரை வழங்கப்படும் சிறப்பு சலுகையில், பண்டிகை கால ஷாப்பிங் சலுகைகள், சிறப்பு பரிசுகள், வெகுமதிகள் ஆகியவை இடம் பெறுகின்றன.
தினசரி பயன்பாடு, விசேஷ நிகழ்வு, பண்டிகை கொண்டாட்டங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட, தங்கம், வைரம், பிளாட்டினம் நகைகளின் அழகிய தொகுப்புகளை, வாடிக்கையாளர்கள் தேர்வு செய்யலாம். பல நகை வகைகளில், சிறப்பு சேமிப்பு சலுகைகளுடன், பரிசுகள் வெல்லும் வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.
தங்க நகைகள் வாங்கும் வாடிக்கையாளர்கள், வெள்ளியை இலவசமாக பெறலாம். ‘கியா சோனெட்’ கார், ஸ்கூட்டர் உள்ளிட்ட பரிசுகளை வெல்லலாம். தங்க நகைகளின் செய்கூலியில் 30 சதவீதம்; வைர நகைகளுக்கு 30 சதவீதம்; பிளாட்டினம் நகைகளின் செய்கூலியில், 30 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படும்.
பழைய 22 காரட் தங்க நகைகளை, புதிய ஹால்மார்க் தங்க நகைகளாக மாற்றும் போது தங்க எடை இழப்பு இல்லை என, சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன. முன்பதிவுக்கு, 10 சதவீத சலுகை வழங்கப்படுகிறது.
இது குறித்து, ஜோஸ் ஆலுக்காஸ் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் பால் ஆலுக்காஸ் கூறியதாவது:
தீபாவளி என்பது மகிழ்ச்சி, ஒற்றுமை, புதிய தொடக்கங்களின் அடையாளம். இந்த கொண்டாட்டங்களில், நகைகளும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
எங்களின் தீபாவளி ‘சர்ப்ரைசஸ்’ பிரசாரம் வாயிலாக, கவர்ச்சிகரமான சலுகைகள், சிறப்பு பரிசுகள், உற்சாகமூட்டும் வெகுமதிகளை வழங்கி, வாடிக்கையாளர்களின் பண்டிகை கால ஷாப்பிங் அனுபவத்தை, மேலும் மகிழ்ச்சிகரமாக மாற்ற விரும்புகிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.