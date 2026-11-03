சமூக சேவை பணிகளை வலுப்படுத்த ஜோய் ஆலுக்காஸ் ரூ.100 கோடி ஒதுக்கீடு
சமூக சேவை பணிகளை வலுப்படுத்த ஜோய் ஆலுக்காஸ் ரூ.100 கோடி ஒதுக்கீடு
UPDATED : நவ 03, 2026 12:06 AM
ADDED : நவ 03, 2026 12:06 AM
கொச்சி: நாட்டில், பொருளாதார ரீதியாகவும், சமூக ரீதியாகவும் பின்தங்கிய குடும்பங்களுக்கு வீடு வழங்கல், கல்வி உதவி தொகை, முதியோர் பராமரிப்பு, மருத்துவ உதவிகள் உள்ளிட்ட சேவை முயற்சிகளை வலுப்படுத்த, இந்தியாவின் முன்னணி தங்க நகை நிறுவனமான ஜோய் ஆலுக்காஸ் முடிவெடுத்துள்ளது.
அதன்படி, ஜோய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனர் டாக்டர் ஜோய் ஆலுகாஸின் 70வது பிறந்த நாளில், கேரள முதல்வர் வி.டி.சதீசன் இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்.
அந்நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கும் நோக்கில், சமூக முன்னேற்றத்திற்காக ஜோய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனம் தொடர்ந்து பல்வேறு சேவைகளை ஆற்றி வருகிறது.
தற்போது, தொண்டு முயற்சிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் கூடுதலாக 100 கோடி ரூபாயை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.
கேரள மாநிலம் கொச்சியில் நடைபெற்ற இதற்கான நிகழ்ச்சியில் கேரள முதல்வர் வி.டி.சதீசன் பங்கேற்று, திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்.
குழுமத்தின் இயக்குனர் ஜாலி ஜோய் ஆலுக்காஸ், தலைமை செயல் அதிகாரி ஜான் பால் ஆலுகாஸ் மற்றும் திரைப்பட நடிகள் மம்மூட்டி, திலீப் உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் இந்நிகழ்ச்சியில் பங் கேற்றனர்.