ரூ.35,000 கோடியிலிருந்து ரூ.75,000 கோடிக்கு தாவுங்கள் பத்திரப்பதிவு அமைச்சர் உத்தரவால் அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி
ரூ.35,000 கோடியிலிருந்து ரூ.75,000 கோடிக்கு தாவுங்கள் பத்திரப்பதிவு அமைச்சர் உத்தரவால் அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி
UPDATED : நவ 05, 2026 11:51 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:10 PM
UPDATED : நவ 05, 2026 11:51 PM ADDED : நவ 04, 2026 06:10 PM
சென்னை: ‘தமிழகத்தில், நடப்பு நிதி ஆண்டில் பத்திரப்பதிவு வாயிலாக வருவாய் இலக்காக, 35,000 கோடி ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், 75,000 கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டும் வகையில், வழிகாட்டி மதிப்புகளை திருத்துங்கள்’ என, பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழகத்தில், ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில், நிதி நிலைமை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. அதில் பத்திரப்பதிவு உட்பட சில துறைகளில், வருவாய் கசிவால், அரசுக்கு வர வேண்டிய வருவாய் பாதிக்கப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டது.
சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில், நிலத்தின் விற்பனை விலைக்கும், வழிகாட்டி மதிப்புக்கும், தொடர்பு இல்லாத நிலை காணப்படுகிறது. விற்பனை விலைக்கு ஏற்ப, வழிகாட்டி மதிப்புகளை மாற்ற வேண்டும் என, அரசு உத்தரவிட்டது.
இதன் அடிப்படையில், வழிகாட்டி மதிப்புகளை திருத்த, வரைவு அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், பதிவுத்துறை பணிகள் குறித்த சீராய்வு கூட்டம், சென்னையில் நேற்று நடந்தது. அதில், அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் பேசியதாவது:
வணிக வரித்துறையுடன் ஒப்பிட்டால், பத்திரப்பதிவு வாயிலாக, ஆண்டுக்கு, ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைக்க வேண்டும். தற்போது, அதிகபட்சமாக 30,000 கோடி ரூபாய் வருவாயாக கிடைக்கிறது. நடப்பாண்டு வருவாய் இலக்காக, 35,000 கோடி ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு உத்தரவின்படி, வருவாய் கசிவுகளை தடுக்க, வழிகாட்டி மதிப்புகளை, திருத்தி அமைக்க வேண்டும். சந்தை நிலவரத்துக்கு ஏற்ப, வழிகாட்டி மதிப்புகளை திருத்தினால், ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
நடப்பு ஆண்டில், 75,000 கோடி ரூபாய் அளவு வருவாய் ஈட்ட வேண்டும் என்ற இலக்குடன் செயல்படுங்கள். கடந்த மாதம் பத்திரப்பதிவு வாயிலாக, 1,950 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் வசூலானதைவிட, 147 கோடி ரூபாய் அதிகம். நேரடி வருகையில்லாத பத்திரப்பதிவு திட்டம் தொடங்கப்பட்டது முதல், தற்போது வரை, அடுக்குமாடி வீடு, மனை தொடர்பாக, 2.46 லட்சம் பத்திரங்கள் பதிவாகி உள்ளன.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
இது குறித்து பதிவுத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
வழிகாட்டி மதிப்பு திட்ட நடவடிக்கையில், ஊரகப் பகுதிகளில், விவசாய நிலங்களின் குறைந்தபட்ச விலை மாற்றப்பட உள்ளது. இதன்படி, ஒரு ஏக்கர் விவசாய நிலத்தின் விலை, 10 முதல், 15 லட்ச ரூபாயாக இருக்க வேண்டும். நகரங்களில், ஒரு சதுரடி நிலத்தின் குறைந்தபட்ச விலை, 2,500 ரூபாய் முதல் இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில், வழிகாட்டி மதிப்புகள் திருத்தப்படுகின்றன. ஜன.,1 முதல் இதை அமல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டது, ஆனால், டிச.,1ல் அமல்படுத்தும் வகையில் பணிகள் விரைவுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.