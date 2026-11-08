மேகமலை ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் விவகாரம் நீதிபதி கவாய் தலைமையில் குழு நியமனம்
மேகமலை ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் விவகாரம் நீதிபதி கவாய் தலைமையில் குழு நியமனம்
UPDATED : நவ 09, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 08, 2026 05:14 PM
– சிறப்பு நிருபர் –: அகஸ்தியமலை மற்றும் மேகமலை புலிகள் காப்பக பகுதிகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவது மற்றும் வன உரிமை சட்டம், 2006-ன் கீழ் பெறப்படும் கோரிக்கைகளை சரிபார்ப்பது தொடர்பான வழக்கில், உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய் தலைமையில் சிறப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான உத்தரவை உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ளது.
தேனி மாவட்டம் மேகமலை வனப்பகுதி, 2009-ம் ஆண்டு வன உயிரின சரணாலயமாக தமிழக அரசால் அறிவிக்கப் பட்டது.
கேரளாவின் திருவனந்தபுரம், தமிழகத்தின் திருநெல்வேலி இடையே அமைந்துள்ள அகஸ்தியமலையில், முண்டந்துறை புலிகள் சரணாலயம் அமைந்துள்ளது.
இதனால், அப்பகுதியில் விவசாயம் செய்து வந்தவர்களை வனத்துக்குள் இருந்து வெளியேறும்படி வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தினர்.
மனு தாக்கல்
இதையடுத்து, பாரம்பரியமாக நான்கு தலைமுறைகளுக்கு மேலாக விவசாயம் செய்து வரும் இடத்தை விட்டு வெளியேறச் சொல்லும் வனத்துறை உத்தரவை ரத்து செய்யக்கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
அந்த மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கை அவ்வப்போது விசாரித்து இடைக்கால உத்தரவுகளை உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்து வருகிறது.
குறிப்பாக, கடந்த மே, 29ல் பிறப்பித்த உத்தரவில், மேகமலை பகுதியில் மரப்பருத்தி சாகுபடி மற்றும் வன உரிமைச் சட்டம் தொடர்பான கோரிக்கைகள் குறித்து, தமிழக அரசு விரிவான பதிலை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என, உத்தரவிட்டது.
இதைத்தொடர்ந்து தமிழக அரசின் வருவாய் துறை மற்றும் சமூக நீதித்துறை தாக்கல் செய்த பதில்களையும், மத்திய அதிகார குழுவின் அறிக்கைகளையும் உச்ச நீதிமன்றம் விரிவாக விசாரித்தது.
அதன் அடிப்படையில், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சந்தீப் மேத்தா பிறப்பித்த உத்தரவு:
மேகமலை வனப்பகுதியில் மரப்பருத்தி சாகுபடி செய்யப்படுவது குறித்த அரசின் வாதத்தை நிராகரிக்கிறேன்.
திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளப்படும் வணிகப் பயிர்களின் சாகுபடி என்பது, இயற்கையாக விளையும் சிறு வன விளைபொருட்களின் வரம்புக்குள் வராது.
நிவாரணம்
வனப்பகுதிக்குள் வணிகப் பயிர்களை அனுமதிப்பது, காடுகளின் இயற்கை சூழலையே மாற்றிவிடும்.
வன உரிமைச் சட்டம், 2006- பிரிவு 2(சி) மற்றும் 2(ஒ)-ன் படி, வனப்பகுதிகளில் பாரம்பரியமாக வசிக்கும் பழங்குடியினர் அல்லது இதர பாரம்பரிய வனவாசிகள் மட்டுமே, இதன் பலன்களை பெற தகுதியுடையவர்கள்.
அதன்படி, வனப்பகுதிக்குள் தற்காலிக குடியிருப்புடன் விவசாயம் செய்பவர்கள் மற்றும் வன எல்லைக்கு வெளியே வசித்துக் கொண்டு விவசாயம் செய்பவர்கள் ஆகிய இரு பிரிவினரும் வன உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் நிவாரணம் பெற தகுதியற்றவர்கள். அவர்கள் பரிசீலனையிலிருந்து விலக்கப்பட வேண்டும்.
வன உரிமைச் சட்டம் தொடர்பான கோரிக்கைகளை சரிபார்க்க உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய் தலைமையில் சிறப்பு குழு அமைக்கப்படுகிறது.
உத்தரவு
இக்குழுவிற்கு மத்திய அதிகார குழு மற்றும் தமிழக அரசின் முதன்மை தலைமை வனப்பாதுகாவலர் ஆகியோர் உதவி செய்ய வேண்டும்.
இந்தக் குழு வழங்கும் பரிசீலனைகளை சரி பார்த்து, அதை சீலிட்ட கவரில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
விடுபட்ட கிராம சபைகளை முழுமையாக அமைக்க தமிழக அரசுக்கு மேலும், 30 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது. கிராம சபைகள் கட்டமைக்கப்பட்ட பின், கோரிக்கைகளை பெற்று பரிசீலிக்கும் நடைமுறையை தொடர்ச்சியாக ஐந்து மாதங்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும்.
இந்த வழக்கின் அடுத்த கட்ட நிலை அறிக்கைக்காக அடுத்தாண்டு பிப்., 1-ம் தேதி விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்படுகிறது.
இவ்வாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.