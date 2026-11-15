கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ., விவகாரம் டி.ஜி.பி.,க்கு மகளிர் கமிஷன் கடிதம்
கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ., விவகாரம் டி.ஜி.பி.,க்கு மகளிர் கமிஷன் கடிதம்
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 10:50 PM
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட கலெக்டர் பத்மஜாவுக்கு கள்ளக் குறிச்சி தொகுதி ஆளும் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷ், ‘வாட்ஸாப்’பில் சர்ச்சைக்குரிய மெசேஜ் அனுப்பியதாக கூறப்படுகிறது. அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, தி.மு.க., – அ.தி.மு.க., உள்ளிட்ட கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரத்தை தேசிய மகளிர் கமிஷன் தாமாக முன்வந்து விசாரிக்கிறது.
இது குறித்து, தமிழக டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் அகர்வாலுக்கு தேசிய மகளிர் கமிஷன் தலைவர் விஜயா ரஹாத்கர் நேற்று எழுதிய கடிதம்:
கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அளித்ததாக கூறப்படும் புகார் குறித்து நியாயமாகவும், பாரபட்சமின்றியும் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும்.
இது தொடர்பான டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை பாதுகாத்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட நபர் வகிக்கும் பதவி எதுவாக இருந்தாலும், எந்த அரசியல் தலையீடுமின்றி விசாரிக்க வேண்டும்.
இந்த விவகாரத்தில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஏழு நாட்களுக்குள் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.