காஞ்சி, கெருகம்பாக்கம் ஊராட்சி பெண் தலைவர் மீது வழக்கு! அலுவலகத்தில் லஞ்ச பணம் ரூ.14 லட்சம் பறிமுதல்
காஞ்சி, கெருகம்பாக்கம் ஊராட்சி பெண் தலைவர் மீது வழக்கு! அலுவலகத்தில் லஞ்ச பணம் ரூ.14 லட்சம் பறிமுதல்
UPDATED : ஆக 14, 2026 12:08 AM
ADDED : ஆக 14, 2026 12:00 AM
UPDATED : ஆக 14, 2026 12:08 AM ADDED : ஆக 14, 2026 12:00 AM
சென்னை: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், கெருகம்பாக்கம் ஊராட்சி பெண் தலைவர் அறையில், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நடத்திய சோதனையில், லஞ்சப் பணம் 14 லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப் பட்டது. இது தொடர்பாக ஊராட்சி பெண் தலைவர் ஜெகதீஸ்வரி, 42, மீதும், அவர் அலுவலகத்தில் இருந்தவர்களில், முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசிய தனியார் நிறுவன ஊழியர்கள் மூன்று பேர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக, போலீசார் முதல் தகவல் அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: கெருகம்பாக்கம் ஊராட்சி அலுவலகத்தில், ஊராட்சி பெண் தலைவர் மற்றும் ஊராட்சி உறுப்பினர்கள் கூட்டு சேர்ந்து, மனைப்பிரிவுகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்க, கட்டுமான நிறுவனங்களிடம் லஞ்சம் பெறுவதாக, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
கட்டு கட்டாக பணம்
அதன் அடிப்படையில், கடந்த 11ம் தேதி, கெருகம்பாக்கம் ஊராட்சி அலுவலகத்தில், ஊராட்சி பெண் தலைவர் அறையில் திடீர் சோதனை நடத்தப்பட்டது. அப்போது, ஜெகதீஸ்வரி அவரது இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தார். அவருக்கு எதிரே, மூன்று பேர் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தனர்.
ஊராட்சி பெண் தலைவர் ஜெகதீஸ்வரி அமர்ந்திருந்த மேஜையை சோதனை செய்தபோது, நீல நிற கைப்பையில், மூன்று பச்சை நிற கவரில், கட்டு கட்டாக, 14 லட்சம் ரூபாய் இருந்தது. அவர் முன் அமர்ந்திருந்த, வி.ஜி.என்., நிறுவன ஊழியர் ராஜேஸ்வரன், தன் பேன்ட் பாக்கெட்டில், 25,000 ரூபாய் இருப்பதாக எடுத்து கொடுத்தார்.
'பணம் எப்படி வந்தது?' என, ஜெகதீஸ்வரியிடம் கேட்டபோது, 'எனக்கு தெரியாது' என்றார். வி.ஜி.என்., நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த ராஜேஸ்வரன் உள்ளிட்ட மூவரும், திருமண செலவிற்காக பணம் கொண்டு வந்ததாக, முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் கூறினர். இதனால், அந்த பணம், ஊராட்சி பெண் தலைவருக்கு லஞ்சமாக கொடுக்க வந்தது என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில், பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும், ஊராட்சி தலைவரின் கைப்பையில் இருந்த 32,200 ரூபாய் என, மொத்தம் 14.57 லட்சம் ரூபாய் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.
ரூ.20 லட்சம்
விசாரணையில், 'வி.ஜி.என்.ஹோம்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்' என்ற நிறுவன ஊழியர்கள் ராஜேஸ்வரன், காமேஷ்குமார், ஜெயச்சந்திரன் ஆகியோர், குன்றத்துார் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில், 4,24,894 சதுர அடி நிலத்துக்கு, 'வி.ஜி.என்.பில்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்' என்ற நிறுவனத்தின் பெயருக்கு, சி.எம்.டி.ஏ., உறுப்பினர் செயலரிடம் இருந்து, ஒப்புதல் தீர்மான நகல் பெற வந்தது தெரியவந்தது.
இதை ஜெகதீஸ்வரியிடம் பெற்று செல்ல வந்ததாக, அவர்கள் தெரிவித்தனர். தொடர் விசாரணையில், மனைப்பிரிவுகளுக்கு ஒப்புதல் பெற்று தர, ஊராட்சி தலைவர் மற்றும் ஊராட்சி உறுப்பினர்கள், 20 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சமாக கேட்டது தெரியவந்தது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக, கெருகம்பாக்கம் ஊராட்சி பெண் தலைவர் ஜெகதீஸ்வரி, வி.ஜி.என்., நிறுவனம், அந்த நிறுவனத்தை சேர்ந்த ராஜேஸ்வரன், காமேஷ்குமார், ஜெயச்சந்திரன், ஊராட்சி உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் மீது, போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
மேலும், கெருகம்பாக்கத்தில் உள்ள ஜெகதீஸ்வரி, ஊராட்சி பெண் துணைத் தலைவர் லைலா மற்றும் வார்டு உறுப்பினர் சந்தோஷ் ஆகியோரின் வீடுகளில், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், நேற்று காலை 10:00 மணியில் இருந்து, மாலை 3:00 மணி வரை, சோதனை நடத்தினர்.
இந்த சோதனையில், சில ஆவணங்களை கைப்பற்றி உள்ளனர். சோதனையின்போது, ஜெகதீஸ்வரி, லைலா, சந்தோஷ் ஆகியோர் வீட்டில் இல்லை. அவர்களின் உறவினர்களிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். லஞ்ச விவகாரத்தில், அரசு அதிகாரிகளுக்கு தொடர்பு உள்ளதா என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது.