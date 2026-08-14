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﻿ லோக்சபா சபாநாயகர் அளித்த தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்ற கனிமொழி!

﻿ லோக்சபா சபாநாயகர் அளித்த தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்ற கனிமொழி!

29

ADDED : ஆக 14, 2026 12:35 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 12:35 AM

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- நமது நிருபர் -

டில்லியில் லோக்சபா சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா அளித்த தேநீர் விருந்தில் தி.மு.க., பங்கேற்றதால், பா.ஜ.,வுடன் நெருக்கம் காட்டுகிறதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

டில்லியில், பார்லிமென்ட் வளாகத்தில் நேற்று, லோக்சபா சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா வழங்கிய தேநீர் விருந்தை, 'இண்டி' கூட்டணியை சேர்ந்த கட்சிகள் புறக்கணித்துள்ளன.

லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல், சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் உள்ளிட்ட 'இண்டி' கூட்டணி தலைவர்கள் பங்கேற்கவில்லை. ஆனால், தி.மு.க., பார்லிமென்ட் குழு தலைவர் கனிமொழி, அந்த விருந்தில் பங்கேற்றார்.

லோக்சபா தொகுதி மறுவரையறை சட்ட மசோதா விவகாரத்தில், காங்., இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகள் ஒருமித்த குரலில் பேசி வருகின்றன. ஆனால், இவ்விவகாரத்தில் ஆரம்பத்தில் எதிர்ப்பு நிலை எடுத்த தி.மு.க., தற்போது, தன் அணுகுமுறையை மாற்றியுள்ளது.

மசோதாவை எதிர்ப்பது நோக்கம் அல்ல என்றும், தமிழகத்திற்கான பார்லிமென்ட் பிரதிநிதித்துவம் குறையக் கூடாது என்பது தான் முக்கிய நோக்கம்' எனவும், புதிய காரணம் சொல்கிறது.

இது குறித்து, தி.மு.க., ராஜ்யசபா எம்.பி., வில்சன் கூறுகையில், ''தொகுதி மறுவரையறைக்கு தி.மு.க., ஒருபோதும் எதிரானது அல்ல; நியாயமான தொகுதி மறுவரையறை வேண்டும். தமிழகத்தின் தற்போதைய 7.18 சதவீத பிரதிநிதித்துவம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்,'' என்றார்.

தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில், மத்திய பா.ஜ., அரசுக்கும் தி.மு.க., நிலைப்பாட்டுக்கும் இணக்கம் உருவாகியுள்ள நிலையில், லோக்சபா சபாநாயகர் அளித்த தேநீர் விருந்திலும், தி.மு.க., பங்கேற்றுள்ளது. இதனால், பா.ஜ.,வுடன் தி.மு.க., நெருக்கம் காட்டுகிறதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.



இது குறித்து, தி.மு.க., நிர்வாகிகள் கூறியதாவது: மாநில உரிமையை காப்பதில், தன் அடையாளத்தை விட்டுக் கொடுக்காமல், தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தை கையாள தி.மு.க., விரும்புகிறது.

'இண்டி' கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி விட்டதால், தேசிய அளவில் புதிய கூட்டணி அமைக்கவும் தி.மு.க., விரும்புகிறது.

வரும் லோக்சபா தேர்தலில், பா.ஜ.,வுடன் தி.மு.க., கூட்டணி அமைக்கவும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதனால் தான், 'தேசிய அளவில் நம்பகத்தன்மை இல்லாத கட்சி காங்கிரஸ்' என பிரசாரம் செய்யுமாறு, தி.மு.க., - எம்.பி.,க்களுக்கு தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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