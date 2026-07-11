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﻿ காவிரி நீர் திறப்பை குறைக்கிறது கர்நாடகா; குறுவையை தொடர்ந்து சம்பாவுக்கும் சிக்கல்

﻿ காவிரி நீர் திறப்பை குறைக்கிறது கர்நாடகா; குறுவையை தொடர்ந்து சம்பாவுக்கும் சிக்கல்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:17 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:17 AM

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சென்னை: காவிரி நீர் திறப்பை கர்நாடகா குறைத்து வருவதால், குறுவை சாகுபடியை தொடர்ந்து சம்பா சாகுபடிக்கும் சிக்கல் எழுந்துள்ளது.

தமிழகத்திற்கு ஆண்டு தோறும், 177.25 டி.எம்.சி., காவிரி நீரை, கர்நாடக அரசு வழங்க வேண்டும். ஒவ்வொரு மாதமும் வழங்க வேண்டிய நீரின் அளவை, காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் நிர்ணயம் செய்துள்ளது.

அதன்படி நீர் வழங்காமல், கர்நாடக அரசு போக்கு காட்ட துவங்கியுள்ளது. கடந்த ஜூன் மாதம், 9.19 டி.எம்.சி., நீரை திறப்பதற்கு பதிலாக, 2.91 டி.எம்.சி., நீரை மட்டுமே கர்நாடக அரசு திறந்தது. இதனால், 6.27 டி.எம்.சி., நீர் நிலுவை வைக்கப்பட்டது.

இதை தொடர்ந்து ஜூலை மாதம், 31.2 டி.எம்.சி., நீர் திறக்கப்பட வேண்டும். கடந்த 8ம் தேதி வரை, மத்திய அரசின் பிலிகுண்டுலு நீரளவை தளத்தை கடந்து, தமிழக எல்லைக்கு, 7.82 டி.எம்.சி., நீர் வந்திருக்க வேண்டும்.

ஆனால், ஒரு டி.எம்.சி.,க்கும் குறைவாக, 0.16 டி.எம்.சி., மட்டுமே திறக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு, ஜூன் மாதம் துவங்கி ஜூலை 8 வரை, 17.2 டி.எம்.சி.,க்கு பதிலாக, 3.08 டி.எம்.சி., மட்டுமே தமிழகத்திற்கு கிடைத்துள்ளது. கர்நாடக அரசு முறைப்படி நீர் திறக்காததால், மேட்டூர் அணையில் நீர் இருப்பு வேகமாக குறைந்து வருகிறது.

குறுவை பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கப்படாத நிலையில், எஞ்சியுள்ள நீர், குடிநீர் தேவைக்கு திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதே நிலை தொடர்ந்தால், குறுவையை தொடர்ந்து சம்பா நெல் சாகுபடிக்கும், பல மாவட்டங்களின் குடிநீர் தேவைக்கும் சிக்கல் ஏற்படும்.

எனவே, கர்நாடக அரசிடம் இருந்து முறைப்படி நீரை பெறு வதற்கான பணி களை, தமிழக அரசு விரைந்து மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் எழுந்துள் ளது.

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