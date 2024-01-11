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காவலில் கருக்கா வினோத்: என்.ஐ.ஏ. மனு தள்ளுபடி

காவலில் கருக்கா வினோத்: என்.ஐ.ஏ. மனு தள்ளுபடி

ADDED : ஜன 11, 2024 12:14 AM

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ADDED : ஜன 11, 2024 12:14 AM

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சென்னை: சென்னை கிண்டியில் உள்ள கவர்னர் மாளிகை மீது, கடந்த அக்., 23ல், பெட்ரோல் குண்டு வீசியது தொடர்பாக, நந்தனம் எஸ்.எம். நகரைச் சேர்ந்த ரவுடி கருக்கா வினோத், 42, கைதாகி புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு உள்ளார். இவரின் பின்னணியில் பயங்கரவாதிகள் இருக்கலாம் என, சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

இந்த வழக்கு, என்.ஐ.ஏ. எனும் தேசிய புலனாய்வு நிறுவன அதிகாரிகள் விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது. இவரை ஐந்து நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, சென்னை பூந்தமல்லியில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், டிசம்பரில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.

பாதுகாப்பு கருதி, இந்த மனு மீதான விசாரணைக்கு, கருக்கா வினோத்தை புழல் சிறையில் இருந்து, 'வீடியோ கான்பரன்ஸ்' வாயிலாக, போலீசார் நேற்று ஆஜர்படுத்தினர்.

மனுவை விசாரித்த நீதிபதி இளவழகன், மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

என்.ஐ.ஏ. அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'பொங்கல் விடுமுறைக்கு பின், கருக்கா வினோத்தை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க, மீண்டும் மனு தாக்கல் செய்யப்படும்' என்றனர்.

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