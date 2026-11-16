காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி 7 சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி 7 சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 09:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:54 PM
சென்னை: ‘காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியையொட்டி, தமிழகத்தில் இருந்து, உத்த ரபிரதேச மாநிலம் பனாரசுக்கு, ஏழு சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிக்கை:
★ கன்னியாகுமரியில் இருந்து, வரும் 25ம் தேதி மதியம் 2:30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், இரண்டாம் நாள் இரவு 8:00 மணிக்கு பனாரஸ் செல்லும். அங்கிருந்து டிச.,1ம் தேதி புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மூன்றாம் நாள் அதிகாலை 4:45 மணிக்கு கன்னியாகுமரி செல்லும்
★ சென்ட்ரலில் இருந்து, வரும் 28ம் தேதி அதிகாலை 4:15 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் இரவு 8:00 மணிக்கு பனாரஸ் செல்லும். அங்கிருந்து டிச.,3ம் தேதி இரவு 8:30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், இரண்டாம் நாள் மாலை 4:15 மணிக்கு சென்ட்ரல் வரும்
★ கோவையில் இருந்து, வரும் 29ம் தேதி இரவு 6:00 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், இரண்டாம் நாள் இரவு 8:00 மணிக்கு, பனாரஸ் செல்லும். அங்கிருந்து டிச.,5ம் தேதி இரவு 10:30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், இரண்டாம் நாள் இரவு 11:55 மணிக்கு கோவை செல்லும்
★ சென்ட்ரலில் இருந்து, டிச., 2ம் தேதி அதிகாலை 4:15 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் இரவு 8:00 மணிக்கு, பனாரஸ் செல்லும். அங்கிருந்து டிச., 7ம் தேதி இரவு 10:30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், இரண்டாம் நாள் மாலை 4:15 மணிக்கு சென்ட்ரல் வரும்
★ கன்னியாகுமரியில் இருந்து டிச.,3ம் தேதி மதியம் 2:30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், இரண்டாம் நாள் இரவு 8:00 மணிக்கு பனாரஸ் செல்லும். அங்கிருந்து டிச.,9ம் தேதி இரவு 10:30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், அடுத்த மூன்றாம் நாள் காலை 6:30 மணிக்கு, கன்னியாகுமரி வந்தடையும்
★ கோவையில் இருந்து, டிச., 5ம் தேதி மாலை 6:00 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், இரண்டாம் நாள் இரவு 8:00 மணிக்கு, பனாரஸ் செல்லும். அங்கிருந்து டிச., 11ம் தேதி இரவு 10:30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மூன்றாம் நாள் அதிகாலை 1:00 மணிக்கு கோவை செல்லும்
★ சென்ட்ரலில் இருந்து, டிச.,8ம் தேதி அதிகாலை 4:15 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் இரவு 8:00 மணிக்கு பனாரஸ் செல்லும். அங்கிருந்து டிச.,13ம் தேதி இரவு 10:30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், இரண்டாம் நாள் மாலை 4:15 மணிக்கு சென்ட்ரல் வரும். இந்த சிறப்பு ரயில்களில், இன்று காலை 8:00 மணி முதல் முன்பதிவு செய்யலாம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.