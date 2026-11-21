யானைகள் உயிரிழப்பை தடுக்க செயற்கை நுண்ணறிவு கேமராக்கள்: கேரள அரசுக்கு ஐகோர்ட் உத்தரவு
யானைகள் உயிரிழப்பை தடுக்க செயற்கை நுண்ணறிவு கேமராக்கள்: கேரள அரசுக்கு ஐகோர்ட் உத்தரவு
UPDATED : நவ 21, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:34 PM
சென்னை: யானைகள் உயிரிழப்பை தடுக்க, தமிழகத்தை பின்பற்றி, ஏ.ஐ., எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவில் செயல்படும், கேமராக்கள் பொருத்த, கேரள அரசுக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகம்,- கேரள வனப்பகுதியில், தண்டவாளங்களை கடக்கும் யானைகள், ரயில் மோதி உயிரிழப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்குகள், சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், சதீஷ்குமார், முத்துகுமார் அடங்கிய அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தன.
அப்போது, கேரள அரசு தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில், ‘கேரளா வனப்பகுதியில் ரயில் தண்டவாளங்களை யானைகள் கடந்து செல்ல வசதியாக, மூன்று சுரங்கப் பாதைகள் அமைக்க, ரயில்வே துறை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. கோவை மதுக்கரை-, கேரள மாநிலம் கஞ்சிக்கோடு இடையே, தண்டவாளங்களை ஒட்டி தடுப்பு அமைக்க, ‘டெண்டர்’ நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டு உள்ளன’ என, தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதை பதிவு செய்து, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
ரயில் மோதி யானைகள் பலியாவதை தடுக்க, ஏ.ஐ., எனும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப கேமராக்களை பொருத்தி, தமிழக அரசு வெற்றி கண்டுள்ளது. அதை பின்பற்றி, கேரள வனப்பகுதிகளில் உள்ள, ரயில் தண்டவாளங்களில், ஏ.ஐ., கேமராக்களை, கேரள அரசு, இரண்டு மாதங்களில் பொருத்த வேண்டும்.
யானைகள் கடந்து செல்ல வசதியாக, தண்டவாளங்கள் கீழே சுரங்கப்பாதைகள் அமைக்க, கேரள அரசு விரைந்து ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும். இப்பணிகளை முடித்தது தொடர்பாக, ரயில்வே துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.