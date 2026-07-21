கோவில் நிலத்தில் கேரள கழிவுகள்; தமிழக பா.ஜ., தலைவர் ஆவேசம்
கோவில் நிலத்தில் கேரள கழிவுகள்; தமிழக பா.ஜ., தலைவர் ஆவேசம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:37 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:37 PM
சென்னை: 'எல்லை கண்காணிப்பில் அலட்சியம் தொடருவதால், கேரள கழிவுகளின் புகலிடமாக தமிழகம் மாறியுள்ளது' என, தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை: தென்காசி மாவட்டம், கீழக்கடையத்தில் உள்ள ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு சொந்தமான கோவில் நிலத்தில், 10 டன் அளவிற்கு கேரளா கழிவுகள் கொட்டப்பட்டு உள்ளன. தமிழகத்தை குப்பைத் தொட்டியாக நினைக்கும் கேரளாவையும், அதைத் தடுக்கத் தவறிய தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் மெத்தனத்தையும் கண்டிக்கிறேன்.
அங்கு வீசப்பட்டுள்ள மூட்டைகளில் மலையாள எழுத்துகளும், கேரள வாகன எண்களும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. பிளாஸ்டிக், மின்னணு கழிவுகள், காலாவதியான மருந்து மாத்திரைகளால், தாமிரபரணியின் துணை நதியான ஜம்பு நதியும் விளைநிலங்களும் நிலத்தடி நீரும் மாசடையும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எல்லை கண்காணிப்பிலும், கோவில் நிலங்களை பாதுகாப்பதிலும், த.வெ.க., அரசு முற்றிலும் தோல்வியடைந்து உள்ளது. இந்த 10 டன் கழிவுகளையும் உடனடியாக கேரளாவிற்கே திருப்பி அனுப்ப வேண்டும். சட்டவிரோதக் கழிவுகளை கொட்டுவோர் மீது, குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.