கிலோ ரூ.3,500க்கு ஏற்றுமதியாகும் பாம்பன் இறால்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:35 PM
ராமநாதபுரம்: ராமேஸ்வரம், பாம்பன் பகுதிகளில் பிடிக்கப்படும் இறால்கள், வெளிநாடுகளுக்கு கிலோ, 3,500 ரூபாய் வீதம், உயிருடன் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேஸ்வரம், பாம்பன் ஆகிய பகுதிகளில், 1,500க்கு மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபடுகின்றனர். தற்போது மழை சீசன் என்பதால், வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியாகும் இறால், கணவாய், நண்டு உள்ளிட்டவை அதிகம் கிடைக்கின்றன.
பாம்பன் இறால் வியாபாரி ரூபட் கூறுகையில், ‘‘ராமேஸ்வரம், பாம்பன் மீனவர்களிடம் இறால்களை உயிருடன் வாங்கி, கடல்நீரில் சில நாட்கள் வைத்திருப்போம். அவை, 200 கிலோவிற்கு மேல் சேர்ந்ததும் ஹாங்காங், சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு கப்பல், விமானம் வாயிலாக ஏற்றுமதி செய்கிறோம்.
தற்போது கிலோ, 3,500 ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது. கிறிஸ்துமஸ், ஆங்கிலப் புத்தாண்டு காலத்தில் கிலோ, 500 ரூபாய் வரை அதிகரிக்கும்,’’ என்றார்.