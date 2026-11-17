சென்னை சிறுமியை கடத்தியவர் திருப்பூர் அருகே சுற்றி வளைப்பு
சென்னை சிறுமியை கடத்தியவர் திருப்பூர் அருகே சுற்றி வளைப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 11:40 PM
கூடு வாஞ்சேரி: கூடுவாஞ்சேரி அருகே நள்ளிரவில் காருடன் கடத்தப்பட்ட சிறுமி சீர்காழியில் மீட்கப்பட்ட நிலையில், கடத்தியவர் திருப்பூர் அருகே சிக்கினார். மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட அவரிடம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
கமுதியை சேர்ந்த மலையரசன், சென்னை கூடுவாஞ்சேரி அடுத்த வல்லாஞ்சேரியில் குடும்பத்துடன் தங்கி, உணவகம் நடத்தி வருகிறார்.
கடந்த 13ம் தேதி குடும்பத்துடன் கமுதி சென்றவர், 15ம் தேதி இரவு கூடுவாஞ்சேரி திரும்பினார்.
வல்லாஞ்சேரியில் தன் உணவகம் முன் காரை நிறுத்திவிட்டு, மனைவி, மகனுடன் உணவு சாப்பிட்டார். அப்போது, 12 வயது மகள் காரில் உறங்கியதால், ‘ஏசி’ ஓடவேண்டும் என்பதற்காக, காரை இயக்கத்திலேயே வைத்துள்ளார்.
அப்போது, அந்த வழியாக வந்த, கடலுாரை சேர்ந்த ராஜ்மோகன், 47, என்பவர், சிறுமியுடன் காரை கடத்திச் சென்றார்.
கூடுவாஞ்சேரி போலீசார் விசாரித்து வந்த நிலையில், சீர்காழி பேருந்து நிலையம் அருகே, ஆட்டோ டிரைவர்களால் சிறுமி மீட்கப்பட்டு, சீர்காழி போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.
கடத்திச் சென்ற ராஜ்மோகன், டீ குடிக்க காரை நிறுத்தியபோது சிறுமி தப்பியது தெரிந்தது.
ராஜ்மோகனை போலீசார் தேடி வந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு திருப்பூர் அடுத்த பல்லடத்தில் கைது செய்யப்பட்டார்.
கைதான ராஜ்மோகனை போலீசார் நேற்று காலை, கூடுவாஞ்சேரி அழைத்து வந்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறியதாவது:
காரை கடத்திய ராஜ்மோ கன், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர். சிகிச்சைக்காக 10 நாட்களுக்கு முன் கூடுவாஞ்சேரி வந்துள்ளார்.
கடந்த 15ம் தேதி இரவு, மைத்துனரை வீட்டிற்குள் வைத்து பூட்டிவிட்டு, சாலையில் சுற்றித் திரிந்துள்ளார். அப்போது, சிறுமியுடன் காரை கடத்தி சென்றுள்ளார். தொடர்ந்து அவரிடம் விசாரித்து வருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.