கொளத்துார் எம்.எல்.ஏ., உடல் தகனம் உடலை சுமந்து சென்ற முதல்வர் விஜய்
கொளத்துார் எம்.எல்.ஏ., உடல் தகனம் உடலை சுமந்து சென்ற முதல்வர் விஜய்
ADDED : நவ 20, 2026 09:15 PM
சென்னை: சென்னையில் நேற்று (நவ.,19) காலமான, கொளத்துார் த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., பாபு உடல், இன்று (நவ.,20) தகனம் செய்யப்பட்டது.
கடந்த சட்டசபை தேர்தலில், கொளத்துார் தொகுதியில், தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலினை தோற்டித்து, த.வெ.க., சார்பில் வென்றவர் வி.எஸ்.பாபு, 75. கடந்த செப்டம்பர் 9ம் தேதி நுரையீரல் தொற்று காரணமாக, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர், நேற்று காலமானார்.
அவரது இறுதிச்சடங்குகள் இன்று மாலை நடந்தது. அதில், முதல்வர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர்கள் பங்கேற்றனர். பாபுவின் இறுதி ஊர்வலம், சென்னை பெரம்பூரில் உள்ள அவரது வீட்டில் இருந்து, புறப்பட்டபோது, பாபுவின் உடலை, முதல்வர் விஜய், தன் தோளில் சுமந்து, இறுதி ஊர்வல வண்டியில் ஏற்றினார்.
பின், காலில் செருப்பு அணியாமல், இறுதி ஊர்வலத்தில் முதல்வர் விஜய் நடந்து சென்றார். அவருடன் ம.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் வைகோ உள்ளிட்டோர் சென்றனர். பாபுவின் உடல், திரு.வி.க., நகரில் உள்ள, மின் மயானத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டது.
வைகோ டென்ஷன்
முன்னதாக, பாபு உடலை, முதல்வர் விஜய் தோளில் சுமந்து சென்றபோது, அருகிலிருந்த வைகோ மற்றும் அமைச்சர் மரியவில்சன் இடையே உரசல் ஏற்பட்டது. அப்போது, ‘டென்ஷன்’ ஆன வைகோ, மரியவில்சனை பார்த்து, விரலை காண்பித்து கோபமாக பேசினார்.
மயானத்திலும் த.வெ.க., தொண்டர்களை பார்த்து வைகோ கோபமாக திட்டினார். சுற்றிலும், கேமராக்கள் இருந்ததால், வைகோவையும், தொண்டர்களையும் மரிய வில்சன் சமாதானம் செய்தார்.