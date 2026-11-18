கொளத்துார் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., உடல்நலம் சட்டப்பூர்வமாக தகவல் வெளியிட கோரி வழக்கு
கொளத்துார் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., உடல்நலம் சட்டப்பூர்வமாக தகவல் வெளியிட கோரி வழக்கு
UPDATED : நவ 18, 2026 07:49 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:46 PM
சென்னை: சென்னை கொளத்துார் தொகுதி த.வெ.க., -– எம்.எல்.ஏ., பாபுவின் உடல்நலம் குறித்து, சட்டப்பூர்வமாக வெளியிடக்கூடிய தகவல்களை வெளியிட கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
கொளத்துார் த.வெ.க., -– எம்.எல்.ஏ., பாபு, உடல்நலக்குறைவு காரணமாக, கடந்த செப்.,9 முதல், சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள, தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இந்நிலையில், சென்னை கொளத்துார் தொகுதிக்குட்பட்ட, செம்பியத்தை சேர்ந்த தேவராஜன் என்பவர், உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனு:
மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள கொளத்துார் எம்.எல்.ஏ., பாபு உடல்நிலை குறித்து, அலுவல் ரீதியான தகவல்கள் எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை. தனி நபரின் ரகசிய மருத்துவ ஆவணங்களை வெளியிடுமாறு கேட்கவில்லை.
சட்டப்படி அனுமதிக்கப்பட்ட தகவல்களை வெளியிட வேண்டும். இதற்காக, கடந்த நவ.,5 மற்றும் 12ம் தேதிகளில், அரசுக்கு மனு அளித்தும், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
எனவே, எம்.எல்.ஏ., உடல்நிலை தொடர்பாக, சட்டப்படி வெளியிடக்கூடிய தகவல்களை வெளியிட உத்தரவிட வேண்டும். கொளத்துார் தொகுதி மக்களின் குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் இடையூறின்றி கவனிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு, மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனு, விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.