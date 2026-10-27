போலி நகைகளை வைத்து ரூ.22.55 லட்சம் மோசடி கொண்டலாம்பட்டி போலீசார் விசாரணை
போலி நகைகளை வைத்து ரூ.22.55 லட்சம் மோசடி கொண்டலாம்பட்டி போலீசார் விசாரணை
UPDATED : அக் 27, 2026 09:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 09:07 PM
சேலம்: சேலம், கொண்டலாம்பட்டி ரவுண்டானா பகுதியில், இந்தியன் இன்போலைன் பைனான்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் கிளை உள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் மேலாளர் தினேஷ்குமார், 31, கொண்டலாம்பட்டி போலீசில் கடந்த செப்., 5ல், புகார் மனு அளித்தார்.
அதில், கொண்டலாம்பட்டியை சேர்ந்த செல்வகுமார், 50, தம்மநாயக்கன்பட்டி பாலமுருகன், 47, தாசநாயக்கன்பட்டி விஜயகுமார், 49, கொண்டலாம்பட்டி சண்முகம், 45, ஆகியோர் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட போலி வளையல்களை, எங்கள் நிறுவனத்தில் அடகு வைத்து, ஆறு பரிவர்த்தனைகளில், 22.55 லட்சம் ரூபாய் பெற்றனர். மேலும் தாதகாபட்டியில் உள்ள கிளை நிறுவனத்திலும் போலி வளையல்களை வைத்து பணம் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. இதே போல, மாநகரில் பிற வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களில் போலி நகைகளை அடகு வைத்து, பணம் பெற்றுள்ளதால், அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து, பணத்தை மீட்டு தர வேண்டும் என கூறியிருந்தார்.
இது குறித்து, கொண்டலாம்பட்டி போலீசார், சம்பந்தப்பட்ட நபர்களை அழைத்து விசாரணை நடத்தினர். அதில் வரும், 31ல், பணத்தை திருப்பி தருவதாக உறுதிபட தெரிவித்து போலீசாரிடம் எழுதி கொடுத்துள்ளனர். மேலும் இந்த விவகாரத்தில், இலங்கை கொழும்புவை சேர்ந்த கமலேஷ் என்பவர், போலி நகைகளை வழங்கி அடகு வைக்கும் செயலுக்கு, கமிஷன் பெற்றதாக போலீசாரிடம் தெரிவித்தனர். இது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.