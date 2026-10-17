கொங்கு சோழர் கல்வெட்டு உடுமலையில் கண்டெடுப்பு

UPDATED : அக் 17, 2026 07:39 PM
ADDED : அக் 17, 2026 07:36 PM
உடுமலை: உடுமலை அருகே கொங்கு சோழர் கால கல்வெட்டு கண்டெடுக்கப்பட்டது.
திருப்பூர் மாவட்டம், கொழுமம், கொமரலிங்கத்தில் சிதிலமடைந்த நிலையில் உள்ள ஆத்தோர வெங்கட்ராமர் கோவிலில், தொல்லியல் ஆய்வாளர் நாராயணமூர்த்தி குழுவினர் ஆய்வில், படி எடுக்காமல் விட்டு போன சில கல்வெட்டுகள் கண்டறியப்பட்டன.
நாராயணமூர்த்தி கூறியதாவது:
சிவன் கோவிலில், கொங்கு சோழர், வீரகேரளர் ஆகிய பண்டைய அரச வம்சத்தின் கல்வெட்டுகள் காணப்படுகின்றன. புதிதாக கிடைத்த இந்த கல்வெட்டு, கொங்கு சோழ மன்னர் விக்கிரம சோழர் ஆட்சிக்காலத்தில், கோவில் முன் மண்டப தென்பகுதியில், மூன்று வரிகளில் காணப்படுகிறது.
இக்கல்வெட்டை, 13ம் நுாற்றாண்டில், சிவபிராமணர் பொறிப்பித்திருக்கிறார். கொங்கு சோழர்களின் ஆட்சியில் நிலவிய ‘சீயக்கி பழஞ்சலாகை அச்சு’ எனும் காசை இக்கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது.
அதோடு, நித்தம் ஒருநாழி அரிசிச்சோறு ‘பொதிச் சோறாக’ ஒரு சட்டியில் வழங்க வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பெருவழிகளில் செல்லும் வழிப்போக்கர்களுக்கு, பொதிச்சோறு அளிப்பது, அன்றைய வழக்கமாக இருந்துள்ளது இதன் மூலம் தெரிகிறது.
-இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.