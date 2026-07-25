குறுவை நெல் அறுவடை விரைவில் தொடக்கம்: செப்., 1ல் கொள்முதல் துவங்குமா?
குறுவை நெல் அறுவடை விரைவில் தொடக்கம்: செப்., 1ல் கொள்முதல் துவங்குமா?
ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:57 AM
சென்னை: 'குறுவை நெல் கொள்முதலை, செப்.,1ம்தேதி முதல் தொடங்க வேண்டும்' என, விவசாயிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில், ஜூன் மாதம் குறுவை பருவ நெல் சாகுபடி காலம் தொடங்க உள்ளது.
மேட்டூர் அணையில் இருந்து, பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கப்படாததால், நிலத்தடி நீராதாரங்களை பயன்படுத்தி, விவசாயிகள் சாகுபடியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மொத்தம் 3.47 லட்சம் ஏக்கரில், நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டு உள்ளது.
கடந்த ஆண்டு 4.04 லட்சம் ஏக்கரில், நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்தது. டெல்டா அல்லாத மாவட்டங்களில், தற்போது, 4.03 லட்சம் ஏக்கரில், நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு இதே காலக்கட்டத்தில், 4.48 லட்சம் ஏக்கரில், நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்தது. மாநிலம் முழுதும், 90 நாட்களில் விளையும் குறுகிய கால நெல் பயிர்கள் சாகுபடியில், விவசாயிகள் ஈடுபட்டு உள்ளனர். இது ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில், அறுவடைக்கு தயாராகி விடும்.
எனவே, செப்.,1 முதல் நெல் கொள்முதலை தொடங்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இது குறித்து, திருவள்ளூர் மாவட்ட விவசாய சங்க நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:
தண்ணீர் தட்டுப்பாடு, உரங்கள் விலை உயர்வு, பூச்சிகள் தாக்குதலை மீறி, விவசாயிகள் சாகுபடியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அறுவடை விரைவில் தொடங்க உள்ளது.
அறுவடை செய்த நெல்லை, நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் விற்பனை செய்வதற்காக காத்திருக்கும் நிலை, கடந்த ஆட்சியில் இருந்தது. அதுபோன்று இல்லாமல், நெல்லை உடனுக்குடன் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும்.
மழையில் நனைந்தும், முளைத்தும், நெல்மணிகள் வீணாவது, இந்த ஆட்சியில் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.
அதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள, அதிகாரிகளுக்கு முன்கூட்டியே, முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட வேண்டும். செப்.,1ம் தேதி அனைத்து நேரடி நெல் கொள்முதல் மையங்களையும் திறக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.