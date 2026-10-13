மத்திய அமைச்சர் மற்றும் ராஜ்யசபா எம்.பி., பதவிகளை ராஜினாமா செய்தார் எல்.முருகன்: பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் அனுப்பினார்
மத்திய அமைச்சர் மற்றும் ராஜ்யசபா எம்.பி., பதவிகளை ராஜினாமா செய்தார் எல்.முருகன்: பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் அனுப்பினார்
UPDATED : அக் 14, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 13, 2026 09:59 PM
சென்னை: மத்திய அமைச்சர் மற்றும் ராஜ்யசபா எம்.பி., பதவிகளில் இருந்து விலகுவதாக, பிரதமர் மோடிக்கு, மத்திய தகவல் தொடர்பு மற்றும் பார்லிமென்ட் விவகாரத் துறை இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக, பிரதமர் மோடிக்கு நேற்று அவர் அனுப்பியுள்ள ஐந்து பக்க கடிதம்:
உங்கள் தலைமையின் கீழ், நாட்டுக்கும், தமிழகத்திற்கும் சேவை செய்தது என் வாழ்வின் மிகப்பெரிய கவுரவம். எந்த அரசியல் பின்னணியும் இல்லாத, ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் நான். தினக்கூலி தொழிலாளர்களான எனது பெற்றோர், நாமக்கல் மாவட்டம் கோனுார் கிராமத்தில், எளிய வாழ்க்கை வாழ்ந்து வருகின்றனர். தங்கள் மகன் மத்திய அமைச்சராவார் என, ஒரு போதும் கற்பனை செய்திருக்க மாட்டார்கள்.
ஆர்.எஸ்.எஸ்., மாணவர் அமைப்பிலும், பா.ஜ.,விலும் 30 ஆண்டுகளாக பணியாற்றியது எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு.
தமிழகம் முழுதும் மக்களை சந்தித்து, கட்சியை பலப்படுத்த விரும்புகிறேன். எனவே, மத்திய அமைச்சர் பொறுப்பிலிருந்து என்னை விடுவித்து, ராஜ்யசபா எம்.பி., பதவியிலிருந்து ராஜினாமா செய்யவும் அனுமதிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
இவ்வாறு கடிதத்தில் கூறியுள்ளார்.
ராஜினாமா முடிவு ஏன்
ஆர்.எஸ்.எஸ்., மாணவர் அமைப்பான அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத்தில் இருந்து, பா.ஜ.,வுக்கு வந்த முருகன் 2017ல் தேசிய பட்டியலின ஆணையத்தின் துணை தலைவராகவும் நியமிக்கப்பட்டார்.
கடந்த, 2021 சட்டசபை தேர்தலில், தாராபுரம் தொகுதியில் தோல்வி அடைந்த அவர், 2021 ஜூலை 7ல் மத்திய இணை அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றார். 2024 லோக்சபா தேர்தலில், நீலகிரி தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தாலும், அவருக்கு மீண்டும் மத்திய இணை அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டது. தற்போது மத்திய அமைச்சர் பதவியையும், ராஜ்யசபா எம்.பி., பதவியையும் முருகன் ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
அவர் மீண்டும் பா.ஜ., மாநில தலைவராக நியமிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக ஒரு தரப்பினர் தெரிவிக்கின்றனர். மற்றொரு தரப்பினரோ, 'பிரதமர் மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பா.ஜ., தேசிய தலைவர் நிதின் நபின் ஆகியோர் எடுத்த முடிவின்படியே முருகன் ராஜினாமா செய்துள்ளார். முருகன் மீண்டும் மாநில தலைவராகும் வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு' என்கின்றனர்.
பதவியை ராஜினாமா செய்த பின் பேட்டியளித்த எல்.முருகன், ‘‘தமிழகத்திலிருந்து லோக்சபா தேர்தல் வாயிலாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, டில்லிக்கு வர விரும்புகிறேன்,’’ என்று கூறினார்.
2030 வரை பதவிக்காலம்
கடந்த, 2021 ஜூலை 7ம் தேதி மத்திய இணை அமைச்சரான முருகன், 2021 செப்டம்பரில் மத்திய பிரதேச மாநிலத்திலிருந்து ராஜ்யசபா எம்.பி.,யானார். இந்தப் பதவி, இரண்டரை ஆண்டுகளில் முடிந்த நிலையில், 2024 ஏப்ரல் 3ல், இரண்டாவது முறையாக, அம்மாநிலத்தில் இருந்து ராஜ்யசபாவுக்கு தேர்வானார். அவரது எம்.பி., பதவிக்காலம், 2030 ஏப்ரல், 2ம் தேதி வரை இருக்கும் நிலையில், விலகுகிறார்.