லாரியில் சிக்கி தொழிலாளி பலி

உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
ஆரணி: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கண்ணமங்கலம் புதுப்பேட்டை பிள்ளையார் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் பிரபாகரன், 33. திருமணமாகாதவர். இவர், பெயின்ட் அடிக்கும் வேலை செய்து வந்தார். இன்று (நவ.,8) பிரபாகரன் அம்மாபாளையம் கூட்ரோடு அருகே வேலுார் – திருவண்ணாமலை சாலையில் ேஹாண்டா பைக்கில் சென்றார்.
அப்போது, வேலுாரில் இருந்து திருவண்ணாமலை நோக்கி எதிரே வந்த மின்வாரிய லாரி, பிரபாகரன் பைக் மீது மோதியதில், பிரபாகரன் லாரியில் சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். ஆரணி தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
ADDED : நவ 08, 2026 07:12 PM
அ நிறம் | அளவு
ஆரணி: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கண்ணமங்கலம் புதுப்பேட்டை பிள்ளையார் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் பிரபாகரன், 33. திருமணமாகாதவர். இவர், பெயின்ட் அடிக்கும் வேலை செய்து வந்தார். இன்று (நவ.,8) பிரபாகரன் அம்மாபாளையம் கூட்ரோடு அருகே வேலுார் – திருவண்ணாமலை சாலையில் ேஹாண்டா பைக்கில் சென்றார்.
அப்போது, வேலுாரில் இருந்து திருவண்ணாமலை நோக்கி எதிரே வந்த மின்வாரிய லாரி, பிரபாகரன் பைக் மீது மோதியதில், பிரபாகரன் லாரியில் சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். ஆரணி தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.