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மக்கள் பணத்தை, தி.மு.க., அரசு எப்படியெல்லாம் சுரண்டியது என்பதற்கு முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ் கைது உதாரணம். ஊழலை திசை திருப்பவே, எதற்க்கெடுத்தாலும் புதிய கல்விகொள்கை, மும்மொழிக்கொள்கையை எதிர்த்து பேசினர்.
தமிழக முதல்வரை, ‘மாமா’ என அன்போடு அழைத்த குழந்தைகள் காணாமல் போவது வருத்தம். சிங்கப்பெண் படை என்ன செய்கிறது? தேனியில், சிறைக்கைதிகள் தப்பியது, முதல்வரின் திரைப்படம் போல உள்ளது. இது, ஏதோ திட்டமிட்ட சதியாக தெரிகிறது.
மோடி ஆட்சி, தமிழகத்திலும் எதிரொலிக்கும். வரும் உள்ளாட்சி தேர்லில் பா.ஜ., அதிக இடங்களில் வெற்றிபெறும். அரசியலுக்கு யார் புதிதாக வந்தாலும், அவர்களை பா.ஜ., இயக்குவதாக கூறுகின்றனர். கடவுள்கள் லட்சுமி, சரஸ்வதி கூட தாமரையில் தான் அமர்ந்துள்ளனர். அவர்களை பா.ஜ., என சொல்ல முடியுமா? தாமரை எங்கும் இருக்கும்.
தாமரையில் அமர்ந்திருப்பதால் லட்சுமி, சரஸ்வதியும் பா.ஜ.,வா?
தாமரையில் அமர்ந்திருப்பதால் லட்சுமி, சரஸ்வதியும் பா.ஜ.,வா?
ADDED : அக் 28, 2026 09:12 PM
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மக்கள் பணத்தை, தி.மு.க., அரசு எப்படியெல்லாம் சுரண்டியது என்பதற்கு முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ் கைது உதாரணம். ஊழலை திசை திருப்பவே, எதற்க்கெடுத்தாலும் புதிய கல்விகொள்கை, மும்மொழிக்கொள்கையை எதிர்த்து பேசினர்.
தமிழக முதல்வரை, ‘மாமா’ என அன்போடு அழைத்த குழந்தைகள் காணாமல் போவது வருத்தம். சிங்கப்பெண் படை என்ன செய்கிறது? தேனியில், சிறைக்கைதிகள் தப்பியது, முதல்வரின் திரைப்படம் போல உள்ளது. இது, ஏதோ திட்டமிட்ட சதியாக தெரிகிறது.
மோடி ஆட்சி, தமிழகத்திலும் எதிரொலிக்கும். வரும் உள்ளாட்சி தேர்லில் பா.ஜ., அதிக இடங்களில் வெற்றிபெறும். அரசியலுக்கு யார் புதிதாக வந்தாலும், அவர்களை பா.ஜ., இயக்குவதாக கூறுகின்றனர். கடவுள்கள் லட்சுமி, சரஸ்வதி கூட தாமரையில் தான் அமர்ந்துள்ளனர். அவர்களை பா.ஜ., என சொல்ல முடியுமா? தாமரை எங்கும் இருக்கும்.