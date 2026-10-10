நிலத்தகராறில் மோதல்; இரு தரப்பை சேர்ந்த இருவருக்கு தலா 5 ஆண்டு சிறை
நிலத்தகராறில் மோதல்; இரு தரப்பை சேர்ந்த இருவருக்கு தலா 5 ஆண்டு சிறை
UPDATED : அக் 10, 2026 02:38 AM
ADDED : அக் 10, 2026 02:35 AM
ஊத்தங்கரை: போச்சம்பள்ளி அருகே, நிலத்தகராறில் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கி கொண்ட வழக்கில், இரு தரப்பை சேர்ந்த இருவருக்கு தலா, 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து, ஊத்தங்கரை சார்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், போச்சம்பள்ளி அடுத்த, வேலம்பட்டியை சேர்ந்தவர் கருணாநிதி, 59. விவசாயி. அதே பகுதியை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணன், 80. இவர்களுக்குள், 8 சென்ட் நிலத்தில் பொது வழிப்பாதை பிரச்னை இருந்தது.
இந்நிலையில் பிரச்னைக்குரிய நிலத்தில், கிருஷ்ணன், பைப்லைன் அமைத்து தன் நிலத்திற்கு தண்ணீர் கொண்டு சென்றார். இதனால், இரு தரப்பிற்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது.
கடந்த, 2022 மே 6ல் ஏற்பட்ட பிரச்னையில், இரு தரப்பினரும் ஒருவரை ஒருவர் ஆயுதங்களால் தாக்கி கொண்டனர். படுகாயமடைந்தவர்கள், மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்றனர்.
இதில், கிருஷ்ணன் அளித்த புகார்படி கருணாநிதி உள்பட, 6 பேரையும், கருணாநிதி மனைவி அளித்த புகார்படி கிருஷ்ணன் மகன் ராஜ்குமார், 39, உட்பட, 7 பேரையும் நாகசரம்பட்டி போலீசார் கைது செய்தனர்.
இவ்வழக்கு ஊத்தங்கரை சார்பு நீதிமன்றத்தில் கடந்த, 4 ஆண்டுகளாக நடந்து வந்த நிலையில் தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. நீதிபதி திருஞானசம்பந்தம் தன் தீர்ப்பில், கொலைவெறி தாக்குதலில் ஈடுபட்ட கருணாநிதி, எதிர் தரப்பை சேர்ந்த கிருஷ்ணன் மகன் ராஜ்குமார் இருவருக்கும் தலா, 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை மற்றும் தலா, 3,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்தார். அரசு தரப்பில் வக்கீல் சித்திக் ஆஜரானார்.