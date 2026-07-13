பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான ரூ.110 கோடி நிலம் ரூ.2 கோடிக்கு விற்பனை: தனி நபருக்கு கைமாறியது குறித்து விசாரிக்க கோரிக்கை
பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான ரூ.110 கோடி நிலம் ரூ.2 கோடிக்கு விற்பனை: தனி நபருக்கு கைமாறியது குறித்து விசாரிக்க கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:33 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:33 AM
சென்னை: பழனி தண்டாயுதபாணி கோவிலுக்கு சொந்தமான, 110 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலம், வெறும் 2 கோடி ரூபாய்க்கு தனி நபர்களுக்கு முறைகேடாக பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள விவகாரம், தமிழகத்தில் தற்போது பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது.
இவ்வளவு பெரிய மதிப்புள்ள கோவில் சொத்தை, கோவில் நிர்வாகத்தின் தொடர் ஆட்சேபனைகளையும் மீறி பதிவு செய்ய வேண்டும் எனில், அதற்கு பத்திரப்பதிவுத் துறை மற்றும் ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறையின் உயர் அதிகாரிகளின் ஆசி அல்லது அழுத்தம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்ற குற்றச்சாட்டு வலுவாக எழுந்துள்ளது.
இது குறித்து, ஹிந்து தமிழர் கட்சி தலைவர் ராம ரவிகுமார் கூறியதாவது: பழனி தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின், 110 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 1.40 ஏக்கர் நிலத்தை, சில மாதங்களுக்கு முன், உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற ஆணைப்படி, பழனி கோவில் நிர்வாகம் கையகப்படுத்தியது. அந்த இடத்தை தற்போது, பழனி ஆண்டவருக்கே தெரியாமல் கிரயம் செய்துள்ளனர்.
முதல்வர் விஜய் பதவி ஏற்ற 60 நாட்களுக்குள், முருகனுக்கு மொட்டை போட்ட துறையாக பத்திரப்பதிவுத் துறை அமைந்துள்ளது. கடந்த 7ம் தேதி, வெள்ளைதுரை மற்றும் சேதுபதி ஆகிய இருவருக்கு, 2 கோடி ரூபாய்க்கு கோவில் நிலத்தை, பொறுப்பு சார் - பதிவாளர் பதிவு செய்து கொடுத்துள்ளார்.
கோவில் நிலத்தை பதிவு செய்து தந்த சார் - பதிவாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி, கோவில் நிர்வாகம் கடிதம் வாயிலாக கேட்டுள்ளது. ஆனால், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அதனால், பெரும் சந்தேகம் எழுகிறது.
எனவே, சார் - பதிவாளர் பாலசுந்தரின் விடுமுறையை பயன்படுத்தி, முறைகேடில் ஈடுபட்ட பொறுப்பு சார் - பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், புகார் கொடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்காத டி.ஐ.ஜி., ஆனந்த் மற்றும் மாவட்ட பதிவாளர் சசிகலா ஆகியோரையும் குற்றவாளியாக சேர்க்க வேண்டும்.
முறைகேடுக்கு முன்னதான அவர்களின் தொலைபேசி உரையாடல்களை கண்காணித்து, இதன் பின்னணியில் உள்ளோரின் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.