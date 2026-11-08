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சேலம்: சேலம் மாவட்டம், வேம்படிதாளத்தில் அரசு மருத்துவமனை செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு உதவி மருத்துவ அலுவலராக கேசவன் பணிபுரிகிறார். மருத்துவமனையில் உள்ள ஸ்கேன் சென்டருக்கு நேற்று (நவ.,7) சென்றபோது, அங்கிருந்த இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான லேப்டாப் மற்றும் பென்டிரைவ் காணாமல் போனது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து, சக ஊழியர்களிடம் கேட்டபோது, யாரும் தெரியாது என்று கூறிவிட்டனர். அவர் அளித்த புகாரின்படி, கொண்டலாம்பட்டி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/அரசு மருத்துவமனையில் லேப்டாப் திருட்டு
ADDED : நவ 08, 2026 06:03 PM
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சேலம்: சேலம் மாவட்டம், வேம்படிதாளத்தில் அரசு மருத்துவமனை செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு உதவி மருத்துவ அலுவலராக கேசவன் பணிபுரிகிறார். மருத்துவமனையில் உள்ள ஸ்கேன் சென்டருக்கு நேற்று (நவ.,7) சென்றபோது, அங்கிருந்த இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான லேப்டாப் மற்றும் பென்டிரைவ் காணாமல் போனது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து, சக ஊழியர்களிடம் கேட்டபோது, யாரும் தெரியாது என்று கூறிவிட்டனர். அவர் அளித்த புகாரின்படி, கொண்டலாம்பட்டி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.