கடந்த ஆண்டு மருத்துவம் படிக்க முடியாத 23,319 பேருக்கு 'நீட்' தேர்வால் மறு வாய்ப்பு
கடந்த ஆண்டு மருத்துவம் படிக்க முடியாத 23,319 பேருக்கு 'நீட்' தேர்வால் மறு வாய்ப்பு
ADDED : ஆக 15, 2026 06:20 AM
ADDED : ஆக 15, 2026 06:20 AM
சென்னை: தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு மருத்துவம் படிக்க இடம் கிடைக்காத, 23,319 பேர், இந்தாண்டு 'நீட்' தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்று, மருத்துவம் படிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
தமிழகத்தில் 'நீட்' தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என, சில அரசியல் கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.
ஆனால், தமிழகத்தில், 'நீட்' தேர்வு காரணமாக, பல மாணவர்கள் தங்களின் மருத்துவ கனவை நனவாக்கி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, கடந்த ஆண்டு 49 வயதில் அமுதவள்ளி என்பவர், தன் மகள் 'நீட்' தேர்வுக்கு தயாராக உதவிய போது, அவருக்கும் ஆர்வம் ஏற்பட்டு, தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்று, விருதுநகர் மருத்துவ கல்லுாரியில் இடம் பெற்றார்.
இந்த ஆண்டு, 51 வயதில் சுரேஷ்குமார் என்பவர், 'நீட்' தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று, நாகை மருத்துவக் கல்லுாரியில் சேர்ந்துள்ளார். இப்படி பலரின் மருத்துவ கனவு மட்டுமின்றி, மாணவர்களின் மருத்துவ கனவும், 'நீட்' தேர்வால் நிறைவேறி உள்ளது.
இந்த ஆண்டு 'நீட்' மறு தேர்வு எழுதி, 23,319 பேர் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கையில் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இதில், பலர் இரண்டு மற்றும் மூன்று முறைக்கு மேல், 'நீட்' தேர்வை எழுதிஉள்ளனர்.
இந்தாண்டு, இவர்களில் பலருக்கு மருத்துவ இடம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக, மருத்துவ கல்வி இயக்கக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
கட்டாயம் தேவை 'நீட்' தேர்வை ரத்து செய்யக் கூடாது. என்னை பொருத்தவரை, 'நீட்' தேர்வு கட்டாயம் தேவை. நான் மூன்றாவது முறை 'நீட்' தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்றேன். என் அப்பா டெய்லர், அம்மா குடும்பத்தை கவனித்து வருகிறார். எங்கள் குடும்பத்தில் முதல் ஆளாக, மருத்துவம் படிக்கும் மாணவனாக உள்ளேன். தற்போது, சென்னை மருத்துவக் கல்லுாரியில், எம்.பி.பி.எஸ்., படிக்க உள்ளேன். -ஏ .முகமது ரியாஸ் சென்னை
முறைகேடு நடக்காது இரண்டாம் முறை 'நீட்' தேர்வு எழுதி, சென்னை மருத்துவக் கல்லுாரியில் சேர்ந்துள்ளேன். விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்த நான், 'நீட்' தேர்வு இருப்பதால் தான், மருத்துவம் படிக்க வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. நிச்சயம் மாணவர்களிடையே போட்டி அவசியம். 'நீட்' தேர்வு இருப்பதால் தான், கலந்தாய்வில் முறைகேடு நடப்பதில்லை. இல்லையென்றால், பல்வேறு வகைகளில் முறைகேடு நடந்திருக்கும். அதனால், 'நீட்' தேர்வை ரத்து செய்யக்கூடாது. - எம்.தினேஷ் வேதாரண்யம்