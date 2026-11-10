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சென்னை: திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிக்கை:
சட்டம் - ஒழுங்கு ICU-வில்! ஆட்சி நிர்வாகம் கோமாவில்!
ஒரே நாளில் 17 கொலைகள்!
குழிதோண்டிப் புதைக்கப்பட்ட சட்டசபை துணை தலைவர் பதவியின் மாண்பு!
பெண் கலெக்டருக்கு ஆபாசக் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக தவெக எம்எல்ஏ மீது குற்றச்சாட்டு!
இந்தச் சோப்ளாங்கி ஆட்சியில்,குற்றவாளிகளுக்குப் பயமில்லை!
காவல்துறையினருக்குப் பாதுகாப்பில்லை!
த.வெ.க.வைச் சேர்ந்த மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்குக் கட்டுப்பாடில்லை!
மொத்தத்தில்,
Part-time முதல்வராகவும், Full-time Content Creator-ஆகவும் இருக்கும் விஜய்க்கு பொறுப்பே இல்லை! இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
ஐசியூவில் சட்டம் ஒழுங்கு: ஸ்டாலின்
ஐசியூவில் சட்டம் ஒழுங்கு: ஸ்டாலின்
ADDED : நவ 10, 2026 03:23 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:23 PM
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சென்னை: திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிக்கை:
சட்டம் - ஒழுங்கு ICU-வில்! ஆட்சி நிர்வாகம் கோமாவில்!
ஒரே நாளில் 17 கொலைகள்!
குழிதோண்டிப் புதைக்கப்பட்ட சட்டசபை துணை தலைவர் பதவியின் மாண்பு!
பெண் கலெக்டருக்கு ஆபாசக் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக தவெக எம்எல்ஏ மீது குற்றச்சாட்டு!
இந்தச் சோப்ளாங்கி ஆட்சியில்,குற்றவாளிகளுக்குப் பயமில்லை!
காவல்துறையினருக்குப் பாதுகாப்பில்லை!
த.வெ.க.வைச் சேர்ந்த மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்குக் கட்டுப்பாடில்லை!
மொத்தத்தில்,
Part-time முதல்வராகவும், Full-time Content Creator-ஆகவும் இருக்கும் விஜய்க்கு பொறுப்பே இல்லை! இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.