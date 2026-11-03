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ஸ்டாலின் ஆட்சியை விட சட்டம் – ஒழுங்கு மோசம்

ஸ்டாலின் ஆட்சியை விட சட்டம் – ஒழுங்கு மோசம்

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UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 03, 2026 11:00 PM

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UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 03, 2026 11:00 PM

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முழுநேர தமிழக கவர்னராக பதவி ஏற்ற தற்காகவும், தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவிக்கவும், கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேக்கரை சந்தித்தேன். தமிழக மக்களை, சினிமா கவர்ச்சி காட்டி ஏமாற்றி, ‘திராவிட ஆட்சிகளுக்கு மாற்று நாங்கள்’ என கூறி, ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டு, வீழ்ச்சியை நோக்கி தமிழகம் செல்லும் மாற்றத்தை, கொடுத்து உள்ளனர்.

கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியை விட மோசமாக, தமிழகத்தில் சட்டம் – ஒழுங்கு நிலைமை உள்ளது. காவல் துறை, ஏவல் துறையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. த.வெ.க., ஆட்சிக்கு எதிராக பேசுவோரை மிரட்டி பார்க்கின்றனர்.மற்ற மாநிலங்களை விட, பணவீக்கம் அதிகமாக உள்ளது. தமிழகத்தை தனியார் மயமாக்குவதிலேயே, முதல்வர் விஜய் குறிக்கோளாக உள்ளார்.

– தினகரன்

பொதுச்செயலர், அ.ம.மு.க.,

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