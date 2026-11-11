கள்ளக்குறிச்சி ரியல் எஸ்டேட் அதிபரை கடத்திய வக்கீல் உள்பட 9 பேருக்கு ‘காப்பு’
கள்ளக்குறிச்சி ரியல் எஸ்டேட் அதிபரை கடத்திய வக்கீல் உள்பட 9 பேருக்கு ‘காப்பு’
UPDATED : நவ 11, 2026 12:32 AM
ADDED : நவ 11, 2026 12:32 AM
ராசிபுரம்: ராசிபுரம் அருகே, நிலம் வாங்கியதில் ஏற்பட்ட தகராறில், ரியல் எஸ்டேட் அதிபரை கடத்திய வக்கீல் உள்பட, ஒன்பது பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், பங்காரம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கோபாலகிருஷ்ணன், 65; ரியல் எஸ்டேட் அதிபர். இவரது மகள், நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் படித்து வருவதால், ஆர்.கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் வீடு வாடகைக்கு எடுத்து வசித்து வந்தார். கடந்த, 5ல், ஆட்டையாம்பட்டி பிரிவு சாலையில், கோபாலகிருஷ்ணன் மற்றும் டிரைவர் அஜ்மத் ஆகிய இருவரும் காரில் சென்றுகொண்டிருந்தனர். அப்போது, அவரது காரை வழிமறித்த மர்ம நபர்கள், இருவரையும் கண்ணை கட்டி கடத்தி சென்றனர். அவர்களிடம் இருந்து தப்பித்த கோபால கிருஷ்ணன் மற்றும் டிரைவர் அஜ்மத் ஆகிய இருவரும், கடந்த, 6 இரவு, 9:00 மணிக்கு, ராசிபுரம் போலீசில் புகாரளித்தனர்.
வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், கோபாலகிருஷ்ணன் நண்பரான அசோக்குமார் மற்றும் வெங்கடேசன் ஆகியோரை முதலில் பிடித்து விசாரித்தனர்.
இதில், 13 ஏக்கர் நிலத்தை வாங்கியதில், அசோக்குமாருக்கு, கோபாலகிருஷ்ணன், 70 லட்சம் ரூபாய் தர வேண்டியுள்ளது.
மேலும், கள்ளக்குறிச்சி யில் ராமலிங்கம் என்பவரின் சொத்தை வாங்கி ய தில், ஒரிஜினல் பத்திரங்கள் அனைத்தும் கோபாலகிருஷ்ணனிடமே இருந்ததால், அசோக்குமார் கோபத்தில் இருந்துள்ளார். அதேபோல், வெங்கடேசனின் மனைவி மோகனப்பிரியா, இந்த சொத்து பிரச்னையில் வெங்கடேசனை பி ரிந்து சென்னையில் தங்கியுள்ளார். அதனால், வெங்கடேசன், அசோக்குமார் ஆகிய இருவரும் கோபாலகிருஷ்ணன் மீது கோபத்தில் இருந்துள்ளனர். அதனால், கோபால கிருஷ்ணனை கடத்தி தங்களது பிரச்னை யை தீர்த்துக்கொள்ள முடிவு செய்தனர்.
இதற்காக, அடியாட்களை வைத்து பணம் மற்றும் சொத்து அசல் ஆவணங்களை கேட்டு மிரட்டி கடத்தியதும் தெரியவந்தது. இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய, சேலம் மாவட்டம் மல்லுாரை சேர்ந்த தனபால், 48, சந்தியூர் ஆட்டையாம்பட்டியை சேர்ந்த வெங்கடாசலம், 52, நாமக்கல்லை சேர்ந்த மாணிக்கம், 49, கார்த்திகேயன், 40, ஜெகன், 32, மல்லுாரை சேர்ந்த பூர்ண சந்திரன், 43, ராசிபுரத்தை சேர்ந்த அசோக்குமார், 47, வக்கீல் சுந்தர்ராஜன், 47, கள்ளக்குறிச்சியை சேர்ந்த வெங்கடேசன், 38, ஆகிய, ஒன்பது பேரை, நேற்று முன்தினம் ராசிபுரம் போலீசார் கைது செய்தனர்.