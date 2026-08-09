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﻿ பழனி நிலமோசடி வழக்கில் கைதான வக்கீல் மதுரை மத்திய சிறையில் திடீர் மரணம்

﻿ பழனி நிலமோசடி வழக்கில் கைதான வக்கீல் மதுரை மத்திய சிறையில் திடீர் மரணம்

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ADDED : ஆக 09, 2026 02:25 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 02:25 AM

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மதுரை: திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி தண்டபாணி சுவாமி மடம் நிலமோசடி வழக்கில் கைதானவர்களில் ஒருவரான, வழக்கறிஞர் அன்வர்தீன் 65, உடல்நலக்குறைவால் மதுரை மத்திய சிறையில் இறந்தார்.

பழனி அடிவாரம் தண்டபாணி சுவாமி மடத்திற்கு சொந்தமான, 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலம், மோசடியாக பத்திரப் பதிவு செய்யப்பட்டது குறித்து, சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரித்து வருகிறது.

பழனி சார் - பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், அறக்கட்டளை நிர்வாகி விழுப்புரம் முருகதாஸ், 56, நிலத்தை வாங்கிய திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை பாப்பன்குளம் வெள்ளைத்துரை, 60, பழநி சேதுபதி, 67, உட்பட 11 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

இவ்வழக்கில் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், முருகதாஸ், வெள்ளத்துரை, சேதுபதி, வழக்கறிஞர் அன்வர்தீன் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

அன்வர்தீன் உள்ளிட்ட நான்கு பேர், மதுரை மத்திய சிறையில் ஜூலை, 29ல் 'ரிமாண்ட்' கைதிகளாக அடைக்கப்பட்டனர். அன்வர்தீன் பக்கவாத நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததால், வீல் சேரிலேயே சிறைக்கு அழைத்து வரப்பட்டார்.

அவர் உட்பட நான்கு பேரை சி.பி.சி.ஐ.டி., மூன்று நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரித்தது.

நேற்று முன்தினம் மாலை மதுரை அரசு மருத்துவமனையில், நான்கு பேரும் உடல் தகுதியுடன் உள்ளனர் என, சான்று பெற்று மீண்டும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

அன்வர்தீன் சோர்வாக இருந்ததாலும், சர்க்கரை நோயாளி என்பதாலும், சிறை மருத்துவமனையில் கண்காணிப்பில் இருந்தார். நேற்று முன்தினம் இரவு, 9:00 மணிக்கு உணவு சாப்பிட்ட அவர், 9:45 மணிக்கு மயக்கமடைந்தார். அவரை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற போது, செல்லும் வழியிலேயே மாரடைப்பால் இறந்தது தெரிந்தது.

நேற்று காலை, மருத்துவமனைக்கு வந்த மதுரை முதலாவது விரைவு நீதிமன்ற நீதிபதி ராஜபிரபு, சிறை காவலர்கள், டாக்டர்கள் உள்ளிட்டோரிடம் விசாரணை நடத்தினார்.

பழனி தண்டபாணி சுவாமி மடம் நில மோசடி வழக்கில் கைதான, சார் - பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டனுக்கு, விசாரணையின் போது திடீரென தலைச்சுற்றல், உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டு, அவர் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில், தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார். வழக்கின் பின்னணியில் உள்ள உண்மை குற்றவாளிகள் அனைவரையும் கண்டறிய, ஜஸ்டின் மணிகண்டன் வாக்குமூலம் மிக முக்கியமானது. எனவே, அவருக்கு உயரிய பாதுகாப்பும், தீவிர மருத்துவ கண்காணிப்பும் வழங்கப்படுவதை, தமிழக அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும். - ராம ரவிக்குமார் ஹிந்து தமிழர் கட்சி தலைவர்



சி.பி.ஐ.,யிடம் ஒப்படைக்க அ.தி.மு.க., வலியுறுத்தல் அ.தி.மு.க., தலைமையகம் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கை: பழனி கோவில் நில முறைகேடு வழக்கில் கைதான சார்- - பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், நேற்று முன்தினம் திடீரென மருத்துவ ம னையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இதே வழக்கில் கைதான நபரை, போலீஸ் காவல் முடிந்து, சிறையில் அடைத்த நிலையில், நேற்று உடல் நலக்குறைவால் அந்த நபர் உயிரிழந்துள்ளார். என்னதான் நடக்கிறது? அ.தி.மு.க., அன்றே இந்த வழக்கை, சி.பி.ஐ., வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியது. இதற்கு மேலும் இந்த வழக்கை, சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரித்தால் உண்மை வெளிவருமா, உண்மையான குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படுவரா? விசாரணையை தாமதம் செய்து, குற்றவாளிகளை தப்பிக்க விடுகின்றனர். ஏமாற்றுவதற்கு இந்த வேலை செய்கின்றனரா என்பது தெரியவில்லை. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.



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