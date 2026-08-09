பழனி நிலமோசடி வழக்கில் கைதான வக்கீல் மதுரை மத்திய சிறையில் திடீர் மரணம்
பழனி நிலமோசடி வழக்கில் கைதான வக்கீல் மதுரை மத்திய சிறையில் திடீர் மரணம்
ADDED : ஆக 09, 2026 02:25 AM
ADDED : ஆக 09, 2026 02:25 AM
மதுரை: திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி தண்டபாணி சுவாமி மடம் நிலமோசடி வழக்கில் கைதானவர்களில் ஒருவரான, வழக்கறிஞர் அன்வர்தீன் 65, உடல்நலக்குறைவால் மதுரை மத்திய சிறையில் இறந்தார்.
பழனி அடிவாரம் தண்டபாணி சுவாமி மடத்திற்கு சொந்தமான, 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலம், மோசடியாக பத்திரப் பதிவு செய்யப்பட்டது குறித்து, சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரித்து வருகிறது.
பழனி சார் - பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், அறக்கட்டளை நிர்வாகி விழுப்புரம் முருகதாஸ், 56, நிலத்தை வாங்கிய திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை பாப்பன்குளம் வெள்ளைத்துரை, 60, பழநி சேதுபதி, 67, உட்பட 11 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இவ்வழக்கில் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், முருகதாஸ், வெள்ளத்துரை, சேதுபதி, வழக்கறிஞர் அன்வர்தீன் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அன்வர்தீன் உள்ளிட்ட நான்கு பேர், மதுரை மத்திய சிறையில் ஜூலை, 29ல் 'ரிமாண்ட்' கைதிகளாக அடைக்கப்பட்டனர். அன்வர்தீன் பக்கவாத நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததால், வீல் சேரிலேயே சிறைக்கு அழைத்து வரப்பட்டார்.
அவர் உட்பட நான்கு பேரை சி.பி.சி.ஐ.டி., மூன்று நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரித்தது.
நேற்று முன்தினம் மாலை மதுரை அரசு மருத்துவமனையில், நான்கு பேரும் உடல் தகுதியுடன் உள்ளனர் என, சான்று பெற்று மீண்டும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
அன்வர்தீன் சோர்வாக இருந்ததாலும், சர்க்கரை நோயாளி என்பதாலும், சிறை மருத்துவமனையில் கண்காணிப்பில் இருந்தார். நேற்று முன்தினம் இரவு, 9:00 மணிக்கு உணவு சாப்பிட்ட அவர், 9:45 மணிக்கு மயக்கமடைந்தார். அவரை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற போது, செல்லும் வழியிலேயே மாரடைப்பால் இறந்தது தெரிந்தது.
நேற்று காலை, மருத்துவமனைக்கு வந்த மதுரை முதலாவது விரைவு நீதிமன்ற நீதிபதி ராஜபிரபு, சிறை காவலர்கள், டாக்டர்கள் உள்ளிட்டோரிடம் விசாரணை நடத்தினார்.