தமிழை வழக்காடும் மொழியாக்க கோரி ஐகோர்ட்டில் வழக்கறிஞர் சங்கம் வழக்கு
தமிழை வழக்காடும் மொழியாக்க கோரி ஐகோர்ட்டில் வழக்கறிஞர் சங்கம் வழக்கு
UPDATED : அக் 31, 2026 08:17 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:14 PM
சென்னை: தமிழை வழக்காடு மொழியாக அறிவிக்க கோரும் சட்டசபை தீர்மானத்தை, ஜனாதிபதி ஒப்புதலுக்கு அனுப்ப உத்தரவிடக் கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தின் சார்பில், ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தின் செயலர் எஸ்.அறிவழகன் தாக்கல் செய்த மனு:
உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்காடு மொழியாக தமிழை அறிவிக்க கோரி, 2006ம் ஆண்டு டிச., 6ம் தேதி, தமிழக சட்டசபையில் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. மறு நாளே இந்த தீர்மானம், கவர்னரின் பரிந்துரையுடன், மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
சென்னை உயர் நீதிமன்றமும், கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு முன், கொள்கை ரீதியில் ஆதரவளித்துள்ளது. ஆனால், இந்த தீர்மானம் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின்படி, ஜனாதிபதி ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படவில்லை.
இதைத் தொடர்ந்து, தற்போதைய அரசு பொறுப்பேற்றவுடன், கடந்த செப்., 3ம் தேதி சட்டசபையில் மீண்டும் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்திய அரசியல் சாசனம், ஜனாதிபதி ஒப்புதலுடன் மாநில அலுவல் மொழியை, உயர் நீதிமன்ற வழக்காடு மொழியாக அறிவிக்க, கவர்னருக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
கடந்த 1950ல் ராஜஸ்தானிலும், 1969ல் உத்தர பிரதேசத்திலும், 1971ல் மத்திய பிரதேசத்திலும், 1972ல், பீஹாரிலும் வழக்காடு மொழியாக ஹிந்தி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆங்கிலம் வழக்காடு மொழியாக உள்ளதால், மக்கள் தங்கள் வழக்குகளை புரிந்து கொள்ளவும், வழக்கறிஞர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கவும் முடியாமல் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
எனவே, வழக்காடு மொழியாக மாநில மொழியை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக, உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அல்லது உச்ச நீதிமன்ற முழு அமர்வின் ஒப்புதலை கட்டாயமாக்கி, மத்திய அமைச்சரவை முடிவை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழை வழக்காடு மொழியாக்க வலியுறுத்தி, சட்டசபையில் கடந்த செப்டம்பரில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தை, ஜனாதிபதியின் ஒப்புதலை பெறுவதற்காக, மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைக்க, தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனு, தலைமை நீதிபதி அமர்வில், வரும் 2ம் தேதி விசாரணைக்கு வருகிறது.