﻿ மேகமலை மக்களை காக்க சட்ட போராட்டம்

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சட்டசபையில் நேற்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி எழுப்பிய கேள்விக்கு, அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா அளித்த பதில்:
தேனி மாவட்டம், மேகமலை வனப்பகுதி கிராமங்களில் இருந்து மக்களை வெளியேற்ற, உச்ச நீதி மன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
'தமிழக காவல் துறை உதவவில்லை என்றால், சி.ஆர்.பி.எப்., வீரர்களை பயன்படுத்த வேண்டும்' என, உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தமிழக செயலர் சண்முகம் உள்ளிட்டோர், முதல்வர் விஜயை சந்தித்து பேசிஉள்ளனர்.
இது குறித்து, கடந்த மூன்று நாட்களாக உச்ச நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர்களுடன், முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். தேனி மாவட்ட மக்களுக்கு, தமிழக அரசு துணை நிற்கும். உச்ச நீதிமன்றத்தில் சட்டப் போராட்டம் நடத்தி தீர்வு காண்போம்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்
ADDED : ஆக 13, 2026 05:46 AM
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சட்டசபையில் நேற்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி எழுப்பிய கேள்விக்கு, அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா அளித்த பதில்:
தேனி மாவட்டம், மேகமலை வனப்பகுதி கிராமங்களில் இருந்து மக்களை வெளியேற்ற, உச்ச நீதி மன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
'தமிழக காவல் துறை உதவவில்லை என்றால், சி.ஆர்.பி.எப்., வீரர்களை பயன்படுத்த வேண்டும்' என, உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தமிழக செயலர் சண்முகம் உள்ளிட்டோர், முதல்வர் விஜயை சந்தித்து பேசிஉள்ளனர்.
இது குறித்து, கடந்த மூன்று நாட்களாக உச்ச நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர்களுடன், முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். தேனி மாவட்ட மக்களுக்கு, தமிழக அரசு துணை நிற்கும். உச்ச நீதிமன்றத்தில் சட்டப் போராட்டம் நடத்தி தீர்வு காண்போம்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்