லேசா கிசு கிசு வந்தாலே அதிமுகவில் ஆக்சன்தான்; ஆனால் முதல்வர் விஜய்… நயினார் கேள்வி
லேசா கிசு கிசு வந்தாலே அதிமுகவில் ஆக்சன்தான்; ஆனால் முதல்வர் விஜய்… நயினார் கேள்வி
ADDED : நவ 14, 2026 02:28 PM
ADDED : நவ 14, 2026 02:28 PM
சென்னையில் தமிழக பாஜ தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டி: இந்த ஆட்சியில் தமிழகம் மோசமான சூழ்நிலையில் உள்ளது; பெண்களுக்கு எதிரான சதி செயல்கள் நிறைய திட்டமிட்டுச் செய்யப்படுகின்றன. அதிலும் திட்டமிட்டு தவெகவினரே இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். முதல்வர் விஜய் பார்த்துக்கொண்டே இருக்கிறாரே தவிர பதில் ஒன்றும் சொல்லவில்லை.
எவ்வளவோ முதலமைச்சர்களைப் பார்த்திருக்கிறோம்; இப்படி ஒரு புகார் வந்தவுடனேயே கட்சியை விட்டு உடனடியாக நீக்கி நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். லேசா கிசு கிசு வந்தாலே அதிமுகவில் ஆக்சன்தான். கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் தவறு செய்திருப்பார் என தவெகவை சேர்ந்தவர்களே கூறுகிறார்கள். கட்சியில் நடக்கும் தவறுகளுக்கு நடவடிக்கை எடுக்காமல் முதல்வர் குழந்தைகளுக்கு கேக் ஊட்டிக்கொண்டுள்ளார். இவ்வாறு நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.
களத்தில் தினமலர்!
சென்னையில் தமிழக பாஜ தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர் சந்திப்பு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு