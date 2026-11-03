திக்குகள் எட்டும் ஒளி நிரப்பி கொண்டாடி மகிழ்வோம் தீபாவளியை
திக்குகள் எட்டும் ஒளி நிரப்பி கொண்டாடி மகிழ்வோம் தீபாவளியை
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 06:54 PM
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐப்பசி மாதம் அமாவாசை திதியில், பாரத தேசமே வண்ண மயமான விளக்குகளாலும், பட்டாசு சத்தங்களாலும், பேரானந்த வெள்ளத்தில் மூழ்கி திளைக்கும், ஒப்பற்ற பண்டிகை தீபாவளித் திருநாள்.
தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதற்கு, பல ஆன்மிக மற்றும் புராணக் கதைகள் சான்றாக உள்ளன. தீபாவளி என்பது வெறும் வழிபாடும், மகிழ்ச்சியும் மட்டுமே அல்ல. அது மனித வாழ்க்கைக்கு, பல நிலைகளில் நன்மைகளைத் தருகிறது. மனித மனங்களில் உள்ள அகந்தை, பேராசை, பொறாமை போன்ற அசுர குணங்களான ‘இருளை’ நீக்கி, அன்பு, கருணை, ஞானம் போன்ற தெய்வீக குணங்களான ‘ஒளியை’ஏற்றி வைப்பதை, இப்பண்டிகை உணர்த்துகிறது.
இந்நன்னாளில் சொந்த பந்தங்கள், நண்பர்கள் ஒன்று கூடி, வாழ்த்துகளை பகிர்ந்து கொள்வதன் வாயிலாக, மனித உறவுகள் பலப்படுகின்றன. ஏழை எளியோருக்கு, புத்தாடைகளும், இனிப்புகளும் வழங்கி மகிழ்வதால், சமூகத்தில் சமத்துவமும், சகோதரத்துவமும் வளர்கிறது. தீபாவளித் திருநாளை சாஸ்திர சம்பிரதாயப்படி, நம் முன்னோர், இன்று வரை கொண்டாடி குதுாகலிக்கின்றனர்.
அதிகாலை 4:00 மணி முதல் 5:30 மணிக்குள், நல்லெண்ணெயில் ஓமம், மிளகு, இஞ்சி சேர்த்து காய்ச்சி, உடல் முழுதும் தேய்த்து ஊற வைத்து, வெந்நீரில் குளிக்க வேண்டும். தீபாவளி அன்று நீரில் கங்கையும், எண்ணெயில் லட்சுமி தேவியும், வாசம் செய்வதாக ஐதீகம்.
குளித்து முடித்ததும், இறைவனின் திருவடிகளிலும், பெரியோரின் பாதங்களிலும், புத்தாடைகளை வைத்து, மஞ்சள் தடவி, ஆசி பெற்று அணிய வேண்டும். எண்ணெய் குளியல் மற்றும் பலகாரங்கள் சாப்பிடுவதால், செரிமானக் கோளாறுகள் ஏற்படாமல் இருக்க, ‘சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, ஓமம்’ கலந்து செய்யப்பட்ட, தீபாவளி மருந்தை அதாவது ‘லேகியம்’ முதலில், உட்கொள்ள வேண்டும்.
பூஜை அறையில், நெய் தீபமேற்றி, லட்சுமி நாராயணனையும், குல தெய்வத்தையும் வழிபட வேண்டும். தயார் செய்த பலகாரங்களை, இறைவனுக்கு நிவேதனம் செய்து, வீட்டாருக்கும், நண்பர்களுக்கும் வழங்கி மகிழ வேண்டும். பட்டாசு வெடிப்பது என்பது வெறும் ஆரவார கொண்டாட்டம் மட்டுமல்ல; அதற்குள் நுட்பமான தாத்பரியங்களும், அறிவியலும் அடங்கியுள்ளன.
நரகாசுரனின் பிடியிலிருந்து உலகம் விடுபட்ட ஆனந்தத்தை கொண்டாடவும், அதர்மத்தின் அழிவை, உலகிற்கு உரக்க சொல்லவுமே, ‘ஒலியும், ஒளியும்’ மிகுந்த பட்டாசுகள் வெடிக்கப்படுகின்றன. தீபாவளி பண்டிகை வரும், ஐப்பசி மாதம் மழைக்காலத்தின் தொடக்கமாகும். இக்காலத்தில், கொசுக்கள், பூச்சிகள் மற்றும் நுண்கிருமிகளின் பெருக்கம் அதிகமாக இருக்கும்.
பட்டாசுகளில் பயன்படுத்தப்படும், கந்தகம் மற்றும் பிற மூலப்பொருட்கள் வெடிக்கும்போது ஏற்படும் புகை, வளிமண்டலத்தில் உள்ள கிருமிகளையும், பூச்சிகளையும் கட்டுப்படுத்தும், இயற்கை கிருமிநாசினியாக செயல்படுகிறது என, பழங்கால நம்பிக்கைகள் கூறுகின்றன.
தீபங்களின் ஒளியில், நம் அறியாமை அகன்று, நல்வாழ்வு மலர வேண்டும் என்பதே, தீபாவளியின் அடிநாதம். பாதுகாப்பான முறையிலும், பிறருக்கு இடையூறு இல்லாத வகையிலும், ஏழை, எளியோரின் முகத்தில், புன்னகையை வரவழைக்கும் வகையிலும், இந்த தீபாவளியை கொண்டாடி மகிழ்வோம்.
திக்குகள் எட்டும் ஒளி நிரப்பி...
தரைகள் அதிர ஒலி கிளப்பி...
தீயவை யாவையும் விரட்டி...
துன்பங்களை திசை திருப்பி...
தீப ஒளியை எழுப்பி...
இன்பங்கள் எல்லாம் பெருக்கி...
தெருக்கள் எங்கும் கொண்டாடுவோம்
தீபாவளி பண்டிகையை..!