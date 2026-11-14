குழந்தைகளின் கனவுகளுக்கு சிறகளிப்போம்: முதல்வர் விஜய்
குழந்தைகளின் கனவுகளுக்கு சிறகளிப்போம்: முதல்வர் விஜய்
ADDED : நவ 14, 2026 05:42 PM
சென்னை: ‘குழந்தைகளின் கனவுகளுக்கு சிறகளித்து, வெற்றி வானில் உலா வரச் செய்வோம்’ என, முதல்வர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி, நேரு தொடர்பான ஒரு வீடியோவுடன், அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
இந்தியாவின் முதல் பிரதமரும், குழந்தைகள் மீது அளவற்ற அன்பு கொண்டவருமான, நேருவின் பிறந்த நாளை, குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடும், குழந்தைகள் அனைவருக்கும், இனிய குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துகள். நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமிட்ட பெருமைக்கு உரியவர் நேரு. ‘இன்றைய குழந்தைகளே, நாட்டின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் சிற்பிகள்’ என்ற நேருவின் சிந்தனைக்கேற்ப, குழந்தைகளின் தனித் திறமைகளைக் கண்டறிந்து, அவற்றை முழுமையாக வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளையும், உரிய களத்தையும் அமைத்து தருவோம். அவர்களின் கனவுகளுக்கு சிறகளித்து, வெற்றி வானில் உலா வரச் செய்வோம். வளமிக்க தமிழகத்தையும், ஆற்றில்மிகு இந்தியாவையும் உருவாக்கிடுவோம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறியுள்ளார்.